العراق .. دوي انفجارات قوية داخل قاعدة بلد الجوية بمحافظة صلاح الدين

تناقلت وسائل الإعلام العراقية أنباء عن دوي انفجارات قوية داخل قاعدة بلد الجوية بمحافظة صلاح الدين، شمال بغداد.

وأفادت وكالة الأنباء العراقية بأن الانفجارات ناجمة عن استهداف بطائرة مسيرة مجهولة استهدفت قاعدة التاجي (بلد)، في حين تحدثت عن تفجير داخل معسكر التاجي قرب القاعدة، مما أدى إلى نشوب حريق محدود، دون تسجيل خسائر بشرية أو مادية جسيمة

من جهتها، أشارت مصادر عراقية عبر حساب "الأولى" على X إلى أن ثلاث طائرات مسيرة حاولت تنفيذ العملية: اثنتان أصابتا موقع رادار داخل القاعدة، فيما تحطّمت الثالثة خارجها، ما يؤشر إلى عملية دقيقة ومؤثرة لكن جزئية

حتى الآن، لم يصدر بيان رسمي فوري من وزارة الدفاع أو خلية الإعلام الأمني في العراق، وهو ما يضاعف الضبابية حول الخطورة الحقيقية للحدث.

الإعلام الرسمي العراقي لم يؤكد وجود هجوم بالصواريخ أو قصف جوي، بل أوحى بأن ما وقع قد يكون ناجمًا عن طائرات مسيرة أو تفجير مستودعات داخل المعسكر

السيناريو يعيد الذاكرة إلى حوادث سابقة شهدتها القاعدة، خصوصًا هجمات طائرات مسيرة استهدفت مستودعات دروع وصواريخ تابعة لفصائل الحشد الشعبي، دون أن تظهر بيانات رسمية مفصلة .

وقالت مصادر، إن فرق الدفاع المدني والشرطة التحقيقية توجهت لموقع الانفجار، وسط إجراءات أمنية مشددة ورفع حالة التأهب العسكري في محيط القاعدة.

كما لوّحت الجهات الأمنية ببدء تحقيقات فورية لتحديد الجهة المنفذة وطبيعة الأهداف التي تم تصويب الطائرات المسيرة تجاهها .