النقل العراقية تصدر بيانا بشأن خلل فني لطائرة في مطار بغداد

أصدرت وزارة النقل العراقية اليوم الاثنين بيانا بشأن تعرض طائرة بمطار بغداد الدولي لخلل فني.

وأوضحت النقل العراقية أنه، "التزاما بأعلى مستويات السلامة والأمان، قامت دائرة المطارات العراقية باتخاذ الإجراءات اللازمة، للحفاظ على أرواح المسافرين، بعد تعرض إحدى طائرات "شركة اور للطيران" لخلل فني في أحد محاركها في مطار بغداد الدولي قبيل إقلاعها في رحلة جوية إلى بيروت، ما أدى سحب الطائرة وتحديد طائرة بديلة لنقل المسافرين الى رحلتهم".

وأضافت أن "الفرق الفنية المختصة قامت بسحب الطائرة من موقع الإقلاع، من دون التأثير على جدول رحلات المسافرين الكرام"، بحسب ما أورده موقع السومرية نيوز الإخباري العراقي.

وأشارت وزارة النقل العراقية إلى أن "دائرة إدارة المطارات العراقية قامت وبالتعاون مع الجهات ذات العلاقة، باتخاذ كافة الإجراءات الفنية والتنظيمية اللازمة، وفق البروتوكولات العالمية المعتمدة، للحفاظ على أعلى مستويات السلامة الجوية، إذ تضع إدارة المطارات أرواح وسلامة المسافرين في مقدمة أولوياتها".

وحثت الوزارة العراقية "كافة النواقل المعتمدة على توخي اعلى درجات السلامة في رحلاتها المعتمدة من مطاراتنا"، لافتة إلى أن "الإجراءات الوقائية التي اتخذتها كوادرنا العراقية، تُثبت يقظتها وفاعلية أنظمة الطيران المدني في العراق، والتي تعمل على مدار الساعة لضمان رحلات آمنة ومستقرة، لجميع المسافرين من المطارات العراقية".