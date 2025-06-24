جنرال إسرائيلي يعترف: إيران هي من حددت موعد وقف إطلاق النار

اعترف جنرال احتياطي صهيوني بأن إيران هي من حددت موعد وقف إطلاق النار كما أقرّ بأنه ليس هناك يقين من تدمير البرنامج النووي الإيراني.

أفادت وكالة مهر للأنباء، أن الجنرال في الاحتياط "يوم توف ساميا" قال إن إيران حددت موعدًا لوقف إطلاق النار وأقر ساميا أيضًا بأنه ليس هناك يقين من تدمير البرنامج النووي الإيراني.

وأضاف: "لقد اشترينا بضع سنوات من السلام بثمن باهظ، وبجرحٍ طال أمده".

واعترف عضو الكنيست الإسرائيلي عميت هاليفي قائلاً أيضًا: "يجب القول إن النظام الإيراني لا يزال صامداً. و لا يزال هذا البلد يمتلك الكثير من الصواريخ ويمكنه استهدافنا".

وأفادت القناة 12 الإسرائيلية إن التقديرات التي أجريت في الكيان إسرائيل تشير إلى أن إيران لم تستخدم بعد أسلحتها البعيدة المدى والخطيرة، الصواريخ الثقيلة التي تحمل أكثر من طن من المتفجرات، والصواريخ المجنحة التي يصعب تعقبها واعتراضها.

واعلنت وسائل الاعلام عن دخول وقف إطلاق النار بين إيران وكيان الاحتلال حيز التنفيذ الآن.

وقالت الإذاعة الإسرائيلية: نتنياهو أبلغ الوزراء باتفاق وقف إطلاق النار مع إيران وأمرهم بعدم الإدلاء بتصريحات.

وقبل ساعة ونصف تقريبا من دخول الاتفاق حيز التنفيذ أطلقت إيران 5 دفعات صاروخية متتالیة باتجاه الاراضي المحتلة والتي خلفت عشرات القتلى والجرحى والمفقودين وكذلك دمارا هائلا بقطر مئات الأمتار.

وفي وقت سابق كتب وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي في تغريدة على"X" إن "العمليات العسكرية لقواتنا المسلحة الجبارة استمرت في معاقبة إسرائيل على عدوانها حتى اللحظة الأخيرة، حتى الساعة الرابعة فجرا".

