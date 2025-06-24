اتصال عاجل مع الدوحة.. ومقتل عقيد حرس ثوري مع آخرين وتأكيد على أكذوبة الاحتلال

تأكيدًا لما قال به التلفزيون الإيراني، أكدت هيئة الأركان الإيرانية أنها لم تطلق أي صاروخ تجاه الأراضي المحتلة بعد وقف إطلاق النار الذي جرى الاتفاق فيه مع ترامب.

أكاذيب الاحتلال

حول أكاذيب الاحتلال، ذكرت وكالة فارس عن المتحدث باسم مقر خاتم الأنبياء أنه على عكس أكاذيب الاحتلال فإن النظام الصهيوني هاجم مراكز داخل إيران على 3 مراحل حتى 9 صباحًا.

مقتل قادة إيرانيين أمس

كما أفادت وكالة تسنيم بمقتل العقيد مجتبى كرمي مساعد قيادة الحرس الثوري بمحافظة البرز بهجوم إسرائيلي على مقر القيادة أمس.

أضافت وكالة تسنيم بمقتل 6 آخرين من أفراد الحرس الثوري في الهجوم الإسرائيلي على مقر القيادة في محافظة البرز أمس.

اتصال عراقجي برئيس الوزراء وزير خارجية قطر



خلال ذلك، أكدت الخارجية الإيرانية، أن الوزير عباس عراقجي أكد في اتصال برئيس الوزراء وزير خارجية قطر أن قصف قاعدة العديد جاء دفاعا عن النفس.

ذكرت الخارجية الإيرانية: عراقجي أكد أن القصف رد على العدوان الأمريكي ولا يمكن اعتباره عملا ضد حكومة قطر الشقيقة بأي حال من الأحوال.

أضاف المتحدث باسم الخارجية الإيرانية: قصف قاعدة العديد يأتي ضمن حق الدفاع بموجب المادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة.

أردف المتحدث باسم الخارجية الإيرانية: قصف قاعدة العديد رد على العدوان الأمريكي في 22 يونيو على أراضي إيران وسيادتها.

تأكيدات دبلوماسية إيرانية على أهمية قطر

أفادت وكالة مهر للأنباء، ان خلال اتصال هاتفي صباح اليوم، استعرض كلٌّ من "مجيد تخت روانجي"، نائب وزير الخارجية للشؤون السياسية في الجمهورية الإيرانية، و"محمد الخليفي"، وزير الدولة في وزارة الخارجية القطرية، العلاقات الثنائية وتبادلا وجهات النظر حول آخر التطورات في المنطقة في أعقاب اعتداءات الكيان الصهيوني والولايات المتحدة على إيران.

وأكد تخت روانجي، في إشارة إلى العلاقات الودية والمتينة بين إيران وقطر، عزم الجمهورية الإيرانية على مواصلة وتعزيز العلاقات بين البلدين على أساس حسن الجوار والمصالح العليا للجانبين.

كما أشار نائب وزير الخارجية للشؤون السياسية إلى اعتداءات الكيان الصهيوني والولايات المتحدة ضد إيران ودول المنطقة، مؤكدًا أن الجمهورية الإيرانية، من خلال التعاون والتفاهم مع دول المنطقة، لن تسمح لهم بالتسبب في الانقسام بين دول المنطقة.

كما أشاد روانجي بدور قطر البنّاء في المساعدة على منع تفاقم انعدام الأمن في المنطقة.

وفي معرض إشارته إلى العلاقات المتميزة بين إيران وقطر، ذكّر محمد الخليفي بضرورة تضافر جهود جميع دول المنطقة للحفاظ على الأمن والاستقرار، مؤكدًا عزم قطر على القيام بدور بنّاء في هذا الصدد.

قوة إيران



وسبق واعترف عضو الكنيست الإسرائيلي عميت هاليفي قائلاً أيضًا: "يجب القول إن النظام الإيراني لا يزال صامداً. و لا يزال هذا البلد يمتلك الكثير من الصواريخ ويمكنه استهدافنا".

وأفادت القناة 12 الإسرائيلية إن التقديرات التي أجريت في الكيان إسرائيل تشير إلى أن إيران لم تستخدم بعد أسلحتها البعيدة المدى والخطيرة، الصواريخ الثقيلة التي تحمل أكثر من طن من المتفجرات، والصواريخ المجنحة التي يصعب تعقبها واعتراضها.

واعلنت وسائل الاعلام عن دخول وقف إطلاق النار بين إيران وكيان الاحتلال حيز التنفيذ الآن.

وقالت الإذاعة الإسرائيلية: نتنياهو أبلغ الوزراء باتفاق وقف إطلاق النار مع إيران وأمرهم بعدم الإدلاء بتصريحات.

وقبل ساعة ونصف تقريبا من دخول الاتفاق حيز التنفيذ أطلقت إيران 5 دفعات صاروخية متتالیة باتجاه الاراضي المحتلة والتي خلفت عشرات القتلى والجرحى والمفقودين وكذلك دمارا هائلا بقطر مئات الأمتار.

وفي وقت سابق كتب وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي في تغريدة على"X" إن "العمليات العسكرية لقواتنا المسلحة الجبارة استمرت في معاقبة إسرائيل على عدوانها حتى اللحظة الأخيرة، حتى الساعة الرابعة فجرا".