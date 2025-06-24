التلفزيون الإيراني يكذب أنباء إطلاق صواريخ على حيفا

قال التلفزيون الإيراني ، إن الأنباء الواردة عن إطلاق صواريخ من إيران على حيفا الإسرائيلية ، بعد وقف إطلاق النار عارية عن الصحة.

وقال مجلس الأمن القومي الإيراني: أجبرنا العدو على الندم والاعتراف بالهزيمة ووقف عدوانه من طرف واحد، وقواتنا المسلحة على أهبة الاستعداد للرد الحاسم والموجع على أي عمل عدائي من العدو، كما أن أيادي قواتنا المسلحة ما زالت على الزناد دون أن تثق في تصريحات الأعداء وردنا على العدو كان ساحقا وبشجاعة قل نظيرها".

يأتي ذلك ردًا على ما ذكره الاحتلال وقالت به القناة 12 الإسرائيلية عن مصدر سياسي قول ، إن إيران انتهكت وقف إطلاق النار وستدفع الثمن.

وذكرت القناة 12 الإسرائيلية عن مصدر سياسي بمكتب نتنياهو: إيران انتهكت وقف إطلاق النار وستدفع جراء ذلك.