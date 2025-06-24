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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

الخارجية الإيرانية: طهران لا تزال ملتزمة بسياسة حسن الجوار تجاه قطر

ارشيفي
ارشيفي
محمود نوفل

أكد المتحدث باسم الخارجية الإيرانية اسماعيل بقائي ان طهران لا تزال ملتزمة تماماً بسياسة حسن الجوار تجاه دولة قطر والدول المجاورة الأخرى.

وقال بقائي في تصريحات له: عازمون على ألا ندع الاعتداءات الأمريكية الإسرائيلية والسياسات الخبيثة ضد إيران تُثير الفرقة بيننا وبين دول المنطقة.

واضاف بقائي: لم يكن لهذا العمل الدفاعي أي علاقة بجارتنا الصديقة قطر فنحن نتمتع بعلاقات ممتازة وعميقة الجذور.

وأتم المتحدث باسم الخارجية الإيرانية: ضرباتنا العسكرية على قاعدة "العديد" العسكرية الأمريكية كانت دفاعاً عن النفس بموجب ميثاق الأمم المتحدة.

وفي وقت سابق؛ صرح إسماعيل بقائي، المتحدث باسم وزارة الخارجية في الجمهورية الإسلامية الإيرانية، أن على واشنطن أن تتحمل مسؤولية عواقب الحرب بعد الهجوم العسكري الأمريكي على ثلاث منشآت نووية في إيران.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية لشبكة CNN إن طهران شهدت "خيانة للدبلوماسية" من قِبل إدارة دونالد ترامب.

وأشار بقائي إلى أن إدارة ترامب لا يمكنها الحديث عن الدبلوماسية في حين أنها خانتها.

وقال: "لا أحد يعلم ما سيحدث في المستقبل، لكن المؤكد هو أن مسؤولية عواقب هذه الحرب تقع على عاتق الولايات المتحدة والكيان الصهيوني".

وامتنع الدبلوماسي الايراني عن الإفصاح عن كيفية رد إيران على الهجوم العسكري الأمريكي على مواقعها النووية فجر الأحد، لكنه أكد على حق طهران في ممارسة حقها في الدفاع عن النفس.

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