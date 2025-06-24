أفادت مصادر في مستشفيات غزة بارتقاء 71 شهيدا بنيران جيش الاحتلال في قطاع غزة منذ فجر اليوم، بينهم 50 من منتظري المساعدات، وفق ما ذكرت وسائل اعلام.

استُشهد 14 فلسطينيا وأصيب آخرون، الثلاثاء، بعد قصف الاحتلال مناطق واسعة في قطاع غزة، لترتفع الحصيلة إلى 71 فلسطينيا منذ فجر الثلاثاء، بينهم 50 من منتظري المساعدات.

وأفادت مصادر طبية، ظهر الثلاثاء، باستشهاد 20 فلسطينيا على الأقل وإصابة العشرات بجروح من بينهم حالات بجروح خطيرة، بعد إطلاق قوات الاحتلال الإسرائيلي النار تجاه المواطنين وهم ينتظرون الحصول على مساعدات قرب مركز مساعدات شمال غرب مدينة رفح جنوب قطاع غزة.

وأفاد مصدر طبي في مستشفى المعمداني، بارتفاع عدد الشهداء إلى 10 إثر غارة من طائرات الاحتلال على منزل في حي الصبرة جنوب مدينة غزة.

كما استُشهد 3 فلسطينيين وأصيب العشرات، جراء إطلاق الاحتلال النيران على منتظري المساعدات شمال رفح.

واستُشهد فلسطيني وأصيب عدد آخر، جراء قصف من مدفعية الاحتلال على حي الشجاعية شرق مدينة غزة، وأطلقت مسيرة للاحتلال النار شمال شرق مخيم البريج وسط القطاع.

كانت مصادر طبية في قطاع غزة، أكدت أن حصيلة من وصل إلى المستشفيات من شهداء منتظري المساعدات الغذائية حوالي 500 وأكثر من 3,500 إصابة منذ البدء بالعمل بمراكز توزيع المساعدات أواخر الشهر الماضي.

ومنذ السابع من أكتوبر 2023، بدأت قوات الاحتلال الإسرائيلي عدوانا على قطاع غزة، أسفر عن استشهاد 55,998 فلسطينيا، أغلبيتهم من الأطفال والنساء، وإصابة 131,559 آخرين، في حصيلة غير نهائية، إذ لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، ولا تستطيع طواقم الإسعاف والإنقاذ الوصول إليهم.