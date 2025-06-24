قطر: نتمنى ألا تستغل إسرائيل وقف إطلاق النار مع إيران لتكثيف القصف على غزة



أكد رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني إن ما يحدث في المنطقة هو توسع للعدوان الغاشم على غزة، مشددا علي أن استمرار بلاده بالشراكة مع مصر والولايات المتحدة للوصول لوقف إطلاق نار في غزة.

وقال رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري : هدفنا أن نصل إلى وقف الحرب ورفع الظلم عن أشقائنا في غزة، وعلى العالم الوقوف وقفة واحدة بوجه "إسرائيل" ووقف العدوان على غزة.

واضاف رئيس الوزراء القطري: جهودنا مستمرة مع مصر للتوصل إلى أرضية مشتركة بين "إسرائيل" وحماس والعدوان الإسرائيلي على إيران عطل جهود التوصل لوقف إطلاق نار في غزة.

وتابع : نأمل استئناف المفاوضات لوقف إطلاق النار في غزة خلال يومين.

وأتم تصريحاته قائلا : نتمنى ألا تستغل "إسرائيل" وقف إطلاق النار مع إيران لتكثيف القصف على غزة.