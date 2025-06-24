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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

رئيس وزراء قطر: نثمّن دعم الدول الشقيقة ونشيد بقدرات قواتنا المسلحة في التصدي للهجوم

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء
منار عبد العظيم

قال رئيس الوزراء القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، إن دولة قطر تبذل جهودًا دبلوماسية مكثفة لاحتواء التطورات الأمنية الأخيرة، مؤكدًا أن الدوحة تحسن الظن في الهجوم الذي استهدف قاعدة تابعة لدولة شقيقة، مشيدًا في الوقت ذاته بدور القوات المسلحة القطرية في التصدي لتلك الهجمات.

وأوضح آل ثاني أن القوات الجوية القطرية تعاملت مع الهجوم بشكل احترافي، وتمكنت من إسقاط جميع الصواريخ باستثناء صاروخ واحد، سقط في منطقة خالية دون وقوع خسائر بشرية أو مادية تُذكر.

كما أشار إلى أن الدفاعات القطرية استخدمت كافة منظومتها الصاروخية الدفاعية المتوفرة، معربًا عن شكره للدول الشقيقة التي وقفت إلى جانب قطر في هذا الظرف الطارئ.

 

ندين الانتهاكات الجوية الإسرائيلية للسيادة اللبنانية

وفي سياق آخر، أدان رئيس الوزراء القطري الانتهاكات الجوية الإسرائيلية للمجال الجوي اللبناني، مؤكدًا أن قطر تتابع بقلق بالغ التصعيد العسكري في المنطقة، وتدعو إلى احترام سيادة الدول ووقف الأعمال الاستفزازية.

 

قطر تمتلك قوات مسلحة قادرة على حماية أمنها

وأكد آل ثاني أن دولة قطر تمتلك قدرات عسكرية متقدمة وقوات مسلحة ذات جاهزية عالية، قادرة على حماية أمن الدولة والدفاع عن مصالحها ومساندة حلفائها في أوقات الأزمات، مشيرًا إلى أن الحكومة تواصل بحث تداعيات هذا التطور الخطير في المنطقة بالتنسيق مع الشركاء الإقليميين والدوليين.

رئيس الوزراء القطري دولة قطر القوات المسلحة القطرية

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