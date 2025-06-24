الرئيس السيسي لـ تميم بن حمد: مصر ترفض أي انتهاك يمس سيادة دولة قطر

أجرى الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم اتصالًا هاتفيًا بسمو الأمير تميم بن حمد آل ثاني، أمير دولة قطر.

السيسي يرفض انتهاك سيادة دولة قطر:

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الرئيس أعرب خلال الاتصال عن إدانة مصر ورفضها التام لأي انتهاك يمس بسيادة دولة قطر، في أعقاب ما تعرضت له قاعدة العديد من هجمات إيرانية مؤخرًا، مشيدًا بحنكة القيادة القطرية وحكمتها في إدارة هذه الأزمة.

السيسي يشيد بالقدرات العسكرية لدولة قطر

وأضاف السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي، أن الاتصال تطرق كذلك إلى إشادة الرئيس بالقدرات العسكرية لدولة قطر، ولا سيما كفاءة منظومات الدفاع الجوي في التصدي للهجوم الإيراني، مثمنًا دورها في حماية أمن وسيادة الدولة الشقيقة.

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وأشار المتحدث الرسمي إلى أن الاتصال شهد أيضًا تبادلًا لوجهات النظر بشأن مستجدات الأوضاع الإقليمية في منطقة الشرق الأوسط، وجهود إرساء السلام، بما في ذلك وقف إطلاق النار بين إيران وإسرائيل، إلى جانب التنسيق المصري القطري المكثف للتوصل إلى تهدئة ووقف إطلاق النار في قطاع غزة.