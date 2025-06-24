ذكرى عطرة تحمل لنا قيما وفضائل.. وزير الداخلية يهنئ الرئيس السيسي بالعام الهجري الجديد

بعث اللواء محمود توفيق "وزير الداخلية" برقية تهنئة للرئيس عبدالفتـاح السيسى..رئيس جمهورية مصر العربية بمناسبة العام الهجرى الجديد 1447 هـ .

جاء بها:-

يطيب لى وهيئة الشرطة بمناسبة إشراقة العام الهجرى الجديد 1447 هــ .. أن نعرب لسيادتكم عن أصدق التهانى وخالص التمنيات بدوام التوفيق والسداد.. راجين المولى عز وجل أن يجعله عام خير وبركة على الشعب المصرى العظيم .. وعلى سائر شعوب الأمة العربية والإسلامية .

ونحن فى ظلال تلك الذكرى العطرة.. بما تحمله أحداثها

من قيم وفضائل جسدها وتحلى بها صاحبها.. المصطفى صلى الله عليه وسلم نستلهم منها صلابة الإرادة أمام التحديات.. ونؤكد أن ما تحقق فى مصرنا الغالية بقيادتكم الحكيمة من أمن واستقرار وبناء وتمكين للحق وتثبيت لأركان وهوية الدولة هو إمتداد للمعانى السامية التى حملتها الهجرة النبوية الشريفة .

وكل عـــــام وسيـــادتكم بخـــــير ،