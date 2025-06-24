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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

389 جرام حشيش.. ننشر تقرير المعمل الكيماوي في قضية مخدرات بالمعصرة

«389 جرام حشيش».. ننشر تقرير المعمل الكيماوي في اتهام طالب وعامل بالمعصرة
«389 جرام حشيش».. ننشر تقرير المعمل الكيماوي في اتهام طالب وعامل بالمعصرة
إسلام دياب

ينشر موقع صدى البلد تفاصيل تقرير المعمل الكيماوي الوارد في تحقيقات النيابة العامة في اتهام عامل وطالب بالاتجار في جوهر الحشيش المخدر وحيازة أسلحة نارية وبيضاء بدون ترخيص في المعصرة.

جاء بملاحظات النيابة العامة أنه ثبت بتقرير المعمل الكيماوي أن المضبوطات عبارة عن قطعة لمادة سمراء اللون وزنت القطعة صافياً  45 جراماً و16 سنتيحرام، وأنها لجوهر الحشيش المخدر المدرج بالجدول الأول من جداول قانون المخدرات، ووجود 9 قطع لنفس الجوهر المخدر وزنت صافياً  343 جراماً و77 سنتيجرام، ليصبح الإجمالي 388 جراما و93 سنتيجرام.

وأوضح التقرير أن المضبوطات شملت سلاح أبيض «مطواة قرن غزال» وجد عالق بنصلها آثار لذات الجوهر المخدر، وسلاح ابيض «كتر» وجد عالق به آثار لذات الجوهر المخدر.

كشفت تحقيقات النيابة العامة بإشراف المستشار عمر شاهين، المحامي العام الأول لنيابة حلوان الكلية، في القضية رقم ٨٦٦ لسنة ٢٠٢٥ جنايات قسم المعصرة، والمقيدة برقم ٧٩٦ لسنة ٢٠٢٥ كلي حلوان، قيام المتهمين «سعيد .ن»، عامل، 26 سنة، «عبد الرحمن .ع»، طالب، 20 سنة، بدائرة قسم شرطة المعصرة بمحافظة القاهرة، بحيازة وإحراز جوهر الحشيش المخدر بقصد الإتجار فى غير الأحوال المصرح بها قانوناً.

وأضافت التحقيقات أن المتهمين حازا وأحرزا سلاح ناري غير مششحن «فرد خرطوش»، دون أن يكون مرخص لهما فى حيازته او احرازه، كما حازا وأحرزا ذخيرة «طلقة خرطوش» مما تستخدم على السلاح الناري محل الاتهام السابق دون ان يكون مرخص لهما في حيازته او احرازه.

وأكدت التحقيقات حيازة الأول سلاحاً أبيضاً، «كتر»، دون مبرر من الضرورة المهنية أو الحرفية، وأحرز الثاني سلاحاً أبيضاً، «مطواة قرن غزال»، بدون ترخيص.

وأكد الضابط شرطة محمد راضي السيد متولى، 27 سنة، معاون مباحث قسم شرطة المعصرة، أنه نفاذاً لاذن النيابة العامة بضبط المتهمين وبتفتيش الأول عثر بحوزته على قطعة بينة ثبت انها لجوهر الحشيش المخدر وهاتف خلوى ومبلغ مالى، وبتفتيش الثانى عثر بحوزته على قطعة لذات الجوهر المخدر وسلاح أبيض وهاتف خلوى ومبلغ مالى وبتفتيش مسكن الأول عثر على مجموعة من القطع لذات الجوهر المخدر وسلاح ابيض وسلاح نارى مذخرا وذخيرة معزياً قصدهما الاتجار في الجوهر المخدر والمبلغ المالى حصيلتها والسلاح النارى والذخيرة للدفاع عنها والسلاح الأبيض لتجزئتها والهواتف الخلوية للتواصل مع متعاطيها.

صدى البلد تقرير المعمل الكيماوي تحقيقات النيابة العامة طالب الحشيش

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