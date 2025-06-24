يتزعمه طالب وعامل.. تفاصيل التحقيقات في اتهام تشكيل عصابي بالإتجار بالحشيش

ينشر موقع صدى البلد تفاصيل تحقيقات النيابة العامة في اتهام عامل وطالب بالإتجار في جوهر الحشيش المخدر وحيازة أسلحة نارية وبيضاء بدون ترخيص في المعصرة.

كشفت تحقيقات النيابة العامة بإشراف المستشار عمر شاهين، المحامي العام الأول لنيابة حلوان الكلية، في القضية رقم ٨٦٦ لسنة ٢٠٢٥ جنايات قسم المعصرة، والمقيدة برقم ٧٩٦ لسنة ٢٠٢٥ كلي حلوان، قيام المتهمين «سعيد .ن»، عامل، 26 سنة، «عبد الرحمن .ع»، طالب، 20 سنة، بدائرة قسم شرطة المعصرة بمحافظة القاهرة، بحيازة وإحراز جوهر الحشيش المخدر بقصد الإتجار فى غير الأحوال المصرح بها قانوناً.

وأضافت التحقيقات أن المتهمين حازا وأحرزا سلاح ناري غير مششحن «فرد خرطوش»، دون أن يكون مرخص لهما فى حيازته او احرازه، كما حازا وأحرزا ذخيرة «طلقة خرطوش» مما تستخدم على السلاح الناري محل الاتهام السابق دون أن يكون مرخصا لهما في حيازته أو إحرازه.

وأكدت التحقيقات حيازة الأول سلاحاً أبيض، «كتر»، دون مبرر من الضرورة المهنية أو الحرفية، وأحرز الثاني سلاحاً أبيض، «مطواة قرن غزال»، بدون ترخيص.