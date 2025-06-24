شهيد الشهامة.. طالب جامعة سلمان أنقذ زميله وغرق على شاطئ النجوم بطور سيناء

أنقذ زميله بالجامعة عندما شاهده يغرق وضحي بحياته لإنقاذه

انه الطالب عبد الله الباز بالفرقة الثانية بكلية الطب جامعة سلمان الدولية الذي انقذ زميله محمد حمادة الطالب بالجامعة وغرق بعد انزلاقه في منطقة دوامة وتيارات مياه.

وكان لقي طالب مصرعه غرقًا بمدينة الطور بجنوب سيناء، خلال نزوله للسباحة وشاهد زميله يغرق علي شاطئ النجوم .

وتلقت مديرية أمن جنوب سيناء، بلاغًا يفيد بغرق الطالب عبدالله الباز، طالب بالفرقة الثانية كلية الطب البشري بجامعة الملك سلمان، خلال نزوله للسباحة بعد أن انزلق في منطقة عميقة بشاطئ النجوم بعد إنقاذ زميله.

وعلى الفور جرى الدفع بفريق إنقاذ لانتشال الجثة، ونقلها إلى مستشفى الفيروز العام.

وجرى تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لتولي التحقيق.

وقال علي حمادة، رئيس مدينة طور سيناء، إنه جرى تسليم الجثة لذويه، ونقلها إلى مسقط رأسه بكفر الشيخ، مؤكدًا أنه اخترق المناطق المسموح النزول فيها، وتعمق داخل المنطقة الخطر والغير مسموح النزول فيها، وذلك على الرغم من وجود علامات تحذيرية بها.

ونعت جامعة الملك سلمان، ببالغ الحزن والأسى الطالب، وتقدمت بخالص التعازي والمواساة إلى أسرته سائلين الله عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته، ويسكنه فسيح جناته.