إنتاج متميز .. مزارع بـ طور سيناء ينجح فى زراعة "الشاي الأخضر"

نجح المزارع السيد احمد احد مزارعي طور سيناء في زراعة " الشاي الأخضر" المفيد صحيا.

رصدت كاميرا موقع " صدي البلد" الإخباري إنتاج الشاي الأخضر بمزارع منطقة سهل القاع بطور سيناء.

وقال المزارع السيد أحمد، إنه قام بزراعة الشاي الأخضر منذ العام الماضي و أحضر بذور له واطلع علي المواقع الزراعية على كيفية العناية به، مشيرا الي انه اعطي إنتاج متميز من الشاي الأخضر المفيد صحيا.

وأضاف المزارع أنه منذ زراعة الشاي الأخضر وهو يتناوله بدلا من الشاي الأحمر.

ومن فوائد الشاي الأخضر انه يحتوي على العديد من العناصر الغذائية والتي من أهمها: فيتامينات المجموعة ب، وحمض الفوليك، والمنغنيز، والبوتاسيوم، والمغنيسيوم، والكافيين والعديد من مضادات الأكسدة. علاوة على حماية الجلد من التصبغات والتجاعيد

مضادات الأكسدة القوية الموجودة في الشاي الأخضر جعلته مساهمًا جيدًا في حماية الجلد من تأثيرات أشعة الشمس، وذلك عبر تحييد الجذور الحرة التي تنتجها الشمس مما يُسبب شيخوخة الجلد. بالاضافة الي المساهمة في خفض الوزن

ومن فوائد الشاي الأخضر أيضا أنه قد يزيد من معدل التمثيل في الجسم، وبالتالي يساعد في خسارة الوزن.