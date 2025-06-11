السياحة تلتقي الزراعة.. تجربة فريدة للسياح في مزرعة طبيعية بدهب

تجذب الخضراوات الطبيعية "الاورجانيك" السياح من الذين يفضلون الغذاء في وجباتهم الغذائية ويحرصون على تناولها طازجة بل يقطفون ثمارها بأنفسهم وخاصة في منتجعات خليج العقبة " دهب -نويبع" .

ولذلك قام الشيخ محمد الغنام أحد المهتمين بالسياحة البيئية و الزراعية بمدينة دهب بإنشاء مزرعة طبيعية بالسماد العضوي خضراوات وفاكهة ما بين البحر والجبل.

وقد رصدت كاميرا موقع " صدي البلد" الإخباري المزرعة الطبيعية التي تقوم علي السماد العضوي.

يقول الشيخ محمد الغنام إنه يحب الزراعة لأنه رجل ريفي مشيرا إلى أن المشهد الأخضر وسط الجبال يصنع منظرا رائعا في الطبيعية الخلابة ما بين البحر والجبل، وأنه قام باستصلاح تلك المنطقة لإنتاج خضراوات طبيعية وتربية دواجن بلدية وتقديمها للسياح، وأن السياح يزورون مزرعته في طريق صعودهم لجبل الطويلات مرحبا للاستمتاع بمنطقة السفاري مشاهد العروض.

وتابع الغنام أن الأراضي في سيناء صالحة لزراعة لكل أنواع من الخضراوات والفاكهة لأنها أرض طيبة مباركة ولكنها تحتاج لمجهود وصبر كبير.

وأضاف الغنام أنه لا بد من تشجيع السياحة الزراعية في سيناء وإنشاء المزارع الطبيعية للخضراوات والفاكهة.

وكانت لاقت مبادرة السياحة الزراعية رواجا كبيرا وجذبت العديد من السياح من مختلف الجنسيات.