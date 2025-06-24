عاملة بدار مسنين في حلوان تحرر محضرا ضد المشرفين.. لهذا السبب

حررت عاملة بدار رعاية مسنين بحلوان محضرا بقسم الشرطة ضد عدد من القائمين بالإشراف على الدار لاتهامهم بالتعدي على المسنين بالضرب ومنع تقديم الوجبات عنهم وإجبارهم على أكل خبز ومأكولات غير آدمية.

اتهمت الشاكية شخصين بالتعدي على المسنين بالضـرب، بالإضافة إلى عدم التزام الدار بجدول الغذاء وعمل وجبة في الأسبوع بها كفته ولحوم، وفي العشاء يقدمون أسوأ أنواع الطعام و"العيش الناشف" الذي لا يصلح للأكل نهائيا.

وحمل المحضر رقم 4827 إداري حلوان، واتهمت فيه مشرفي الدار بالتعدي عليها بسبب قيامها بتصوير المخالفات، وقاموا بحذف مقاطع الفيديو والصور من هاتفها المحمول.