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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

استدعاء مالك عقار شبرا مصر المنهار.. لهذا السبب

استدعاء مالك عقار شبرا مصر المنهار.. لهذا السبب
استدعاء مالك عقار شبرا مصر المنهار.. لهذا السبب
إسلام دياب

قررت جهات التحقيق استدعاء مالك عقار شبرا مصر المنهار، والذي لم يسفر عن وقوع إصابات، لسماع أقواله، بعد أن تم فرض كردون أمني حول العقار المنهار، وإخطار النيابة والتي انتقلت بدورها للمعاينة والفحص وطلبت تقرير الحي حول تاريخ العقار.

في سياق متصل، قررت جهات التحقيق تشكيل لجنة هندسية لمعاينة عقار شبرا مصر المنهار وتحديد الأسباب ومعاينة وفحص العقارات المجاورة له لبيان هل تأثرت بالانهيار من عدمه، وكلفت المباحث الجنائية بسرعة إجراء التحريات.

أنقذت الأجهزة الأمنية بالقاهرة سيدة وصغيرا من أنقاض عقار شارع الترعة البولاقية بـ شبرا مصر في القاهرة.

دفعت الأجهزة الأمنية في القاهرة بـ وحدات الحماية المدنية إلى موقع حادث انهيار عقار سكني في شارع الترعة البولاقية في شبرا مصر.

فيما أخلت الأجهزة الأمنية في القاهرة بالتنسيق مع أجهزة المحافظة عقارين مجاورين لـ عقار شارع الترعة بمنطقة شبرا مصر تحسبا لتأثيرهم بالحادث.

أنقذ الأهالي شخصا أثناء مروره في شارع الترعة بالقرب من عقار شبرا المنكوب، حيث سقط عليه ركام العقار أثناء انهياره، فيما تحطمت 3 سيارات جراء الحادث.

كشفت معاينة وتحريات أجهزة الأمن الأولية تفاصيل حادث انهيار عقار شارع الترعة بمنطقة شبرا مصر، حيث تبين أن العقار كان منكسا مسنودا بالعروق الخشبية ومهددا بالسقوط منذ فترة.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة اخطارا من غرفة عمليات النجدة تضمن ورود بلاغ أفاد بانهيار عقار سكني مكون من طابقين في شارع الترعة بشبرا مصر.

على الفور انتقلت أجهزة الحماية المدنية وسيارات الإسعاف في القاهرة إلى موقع الحادث، وتم فرض كردون أمني والبحث عن ضحايا أسفل الأنقاض.

جهات التحقيق عقار شبرا مصر المنهار عقار شبرا مصر إصابات انهيار عقار

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