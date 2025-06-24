«كامل وسليم وصالح للاستعمال».. تقرير الأدلة الجنائية في مضبوطات عصابة الحشيش

ينشر موقع “صدى البلد” تفاصيل تقرير الأدلة الجنائية الوارد في تحقيقات النيابة العامة في اتهام عامل وطالب بالاتجار في جوهر الحشيش المخدر وحيازة أسلحة نارية وبيضاء بدون ترخيص في المعصرة.

ثبت بتقرير الأدلة الجنائية أن المضبوطات عبارة عن سلاح نارى خرطوش صناعة محلية بماسورة واحدة غير مششخنة ومشكل ظرفها لاستقبال الطلقات التى تستخدم على الأسلحة الخرطوش عيار ۱۲، والسلاح كامل وسليم وصالح للاستعمال، والطلقات الواردة للفحص كاملة وسليمة وتستخدم على السلاح المضبوط.

وأوضح التقرير أن المضبوطات شملت سلاحا أبيض «مطواة قرن غزال» وجد عالقا بنصلها آثار لذات الجوهر المخدر، وسلاح أبيض «كتر» وجد عالقا به آثار لذات الجوهر المخدر.

كشفت تحقيقات النيابة العامة بإشراف المستشار عمر شاهين، المحامي العام الأول لنيابة حلوان الكلية، في القضية رقم ٨٦٦ لسنة ٢٠٢٥ جنايات قسم المعصرة، والمقيدة برقم ٧٩٦ لسنة ٢٠٢٥ كلي حلوان، قيام المتهمين «سعيد. ن»، عامل، 26 سنة، و«عبد الرحمن. ع»، طالب، 20 سنة، بدائرة قسم شرطة المعصرة بمحافظة القاهرة، بحيازة وإحراز جوهر الحشيش المخدر بقصد الاتجار فى غير الأحوال المصرح بها قانوناً.

وأضافت التحقيقات أن المتهمين حازا وأحرزا سلاحا ناريا غير مششحن «فرد خرطوش»، دون أن يكون مرخص لهما حيازته أو إحرازه، كما حازا وأحرزا ذخيرة «طلقة خرطوش» تستخدم على السلاح الناري محل الاتهام السابق دون أن يكون مرخص لهما في حيازته أو إحرازه.

وأكدت التحقيقات حيازة الأول سلاحاً أبيضاً «كتر»، دون مبرر من الضرورة المهنية أو الحرفية، وأحرز الثاني سلاحاً أبيض «مطواة قرن غزال» بدون ترخيص.

وأكد محمد راضي السيد متولى، 27 سنة، معاون مباحث قسم شرطة المعصرة، أنه نفاذاً لإذن النيابة العامة بضبط المتهمين وبتفتيش الأول، عثر بحوزته على قطعة بينة ثبت أنها لجوهر الحشيش المخدر وهاتف خلوى ومبلغ مالى، وبتفتيش الثانى عثر بحوزته على قطعة لذات الجوهر المخدر وسلاح أبيض وهاتف خلوى ومبلغ مالى، وبتفتيش مسكن الأول عثر على مجموعة من القطع لذات الجوهر المخدر وسلاح أبيض وسلاح نارى مذخرا وذخيرة، معزياً قصدهما الاتجار في الجوهر المخدر والمبلغ المالى حصيلتها والسلاح النارى والذخيرة للدفاع عنها والسلاح الأبيض لتجزئتها والهواتف الخلوية للتواصل مع متعاطيها.

وجاء بملاحظات النيابة العامة أنه ثبت بتقرير المعمل الكيماوي أن المضبوطات عبارة عن قطعة لمادة سمراء اللون وزنت القطعة صافياً 45 جراماً و16 سنتيجرام، وأنها لجوهر الحشيش المخدر المدرج بالجدول الأول من جداول قانون المخدرات، ووجود 9 قطع لنفس الجوهر المخدر وزنت صافياً 343 جراماً و77 سنتيجرام، ليصبح الإجمالي 388 جراما و93 سنتيجرام.