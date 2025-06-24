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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

استأجرها بـ5 آلاف وباعها بـ230 ألف جنيه.. حكم رادع لمزور عقد بيع سيارة

المستشار خالد عبد الغفار النجار رئيس المحكمة
المستشار خالد عبد الغفار النجار رئيس المحكمة
إسلام دياب

توجه «بيجاد» إلى معرض سيارات بالمعصرة ليستأجر سيارة لمدة شهر، فقابل محمد مجدى صاحب المعرض، الذى وافق على تأجير السيارة له نظير إيجار شهرى بمبلغ 5 آلاف و500 جنيه، وبعد مرور الشهر لم يُسلم بيجاد السيارة فى الموعد المحدد، وهو ما أشار الشك لدى صاحب المعرض الذي توجه إلى قسم شرطة المعادى وحرر محضر تبديد للسيارة ضد بيجاد.

على جانب آخر، كان بيجاد يفكر طوال الشهر فى حيلة للاستيلاء على السيارة، فتوجه إلى مكتب توثيق شهر عقارى الحوامدية واشترك مع آخر مجهول ليس له علاقة بمكتب التوثيق وزور عقد توكيل بيع للسيارة من صاحبها ونسبه زورا إليه، وقام بالتصرف بالبيع فى السيارة المملوكة له زورا بمقابل 235 ألف جنيه وتمكن بتلك الوسيلة الاحتيالية من الاستيلاء على ثمن السيارة.

وألقي القبض على المتهم بعد تحرير صاحب المعرض بلاغا يتهمه بالاستيلاء على السيارة وتزوير عقدها وبالاستعلام من مكتب توثيق الحوامدية بمصلحة الشهر العقارى تبين عدم صحة توكيل بيع السيارة رقم 845 حرف ي، وأنه لم يصدر من ذلك المكتب وأكدت تحريات المقدم شرطة كمال محمد كمال سليم بقسم مكافحة جرائم الأموال العامة بالإدارة العامة لمباحث القاهرة، صحة الواقعة وأحالته النيابة لمحكمة الجنايات.

وتم إيداع المتهم قفص محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمجمع محاكم 15 مايو، برئاسة المستشار خالد عبدالغفار النجار رئيس المحكمة وعضوية المستشارين رضا زكي عبد الجواد وياسر قطب جاب الله وكمال الشناوي الرؤساء بمحكمة استئناف القاهرة وأمانة سر حسام كمال، التى قضت بمعاقبته بالسجن المشدد 7 سنوات وألزمته المصاريف الجنائية ومصادرة المحرر المزور.

معرض سيارات تزوير تأجير سيارة عقد سيارة تزوير توكيل المستشار خالد عبدالغفار النجار

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