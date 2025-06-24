رئيس مجلس النواب يهنئ الرئيس السيسي بالعام الهجري الجديد

بعث المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، برقية تهنئة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بمناسبة العام الهجري الجديد 1447هـ.

جاء في نص برقية التهنئة: “ بمناسبة العام الهجري الجديد، يسعدني بالأصالة عن نفسي، وبالإنابة عن أعضاء مجلس النواب، أن أبعث إلى فخامتكم بخالص التهنئة وأطيب الأمنيات، راجياً من الله سبحانه وتعالى أن يجعله عام خير وبركة على سيادتكم وعلى جميع المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها ، وأن يكلل عملكم وجهدكم من أجل عزة مصر الغالية بالنجاح والتوفيق.. إنه نعم المولى، ونعم النصير.” وكل عام وسيادتكم بخير.

وكان قد هنأ الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية؛ بمناسبة العام الهجري الجديد.

وبهذه المناسبة، قدم رئيس مجلس الوزراء بالأصالة عن نفسه، وبالإنابة عن أعضاء الحكومة، أسمى آيات التهاني وأصدق التمنيات لرئيس الجمهورية، داعياً الله أن يعيدها عليه بموفور الصحة ودوام التوفيق، وعلى الأمة الإسلامية بالخير والأمن والسلام .

وأكد الدكتور مصطفى مدبولي، في برقيته، أن هذه المناسبة رمز لتجسيد أسمى معاني الجهاد في نشر مبادئ الدين الإسلامي الحنيف، كما عاهد الدكتور مصطفى مدبولي الرئيس على مواصلة العمل الجاد وبذل المزيد من الجهد والعطاء لدفع عجلة التنمية والبناء؛ كي يتحقق ما يتطلع إليه شعب مصر العظيم من تقدم ورفعة وازدهار .



كما بعث الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، برقية تهنئة لفضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر؛ بمناسبة حلول العام الهجري الجديد.

وفي برقيته، دعا رئيس مجلس الوزراء المولى عز وجل أن يعيد هذه المناسبة الجليلة على فضيلة الامام الاكبر بموفور الصحة ودوام التوفيق، وعلى شعب مصر العظيم والأمة الإسلامية بالتقدم والرفعة والازدهار.