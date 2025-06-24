الهيئة الأفريقية للتنمية: استخدام الذكاء الاصطناعي لتحسين صحة الأفراد

قالت الرئيس التنفيذي للهيئة الأفريقية للتنمية، إن الإنجازات التي حدثت بفضل الذكاء الاصطناعي، تثبت بأن افريقيا يمكن ان تعتمد على الذكاء الاصطناعي في الملفات التشخيصية.



وأضافت خلال كلمتها بمؤتمر أفريقيا للصحة 2025 تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، أن هيئة الدواء الأفريقية والجهات التنظيمية تضع مشاريع تدريبة للأرتقاء بالصحة العامة وتمكين الابتكار والإبداع لما هو في صالح المواطنين.



وشددت على أن الذكاء الاصطناعي يحسن من مستوى صحة الحياة ويجب أن يدعم الحقوق الأساسية للأشخاص، حتى نتأكد من عدم تخلف أي أفريقي عن الركب الحديث، ويعزيز القضاء على الأمية.



وأكدت على أن الذكاء الاصطناعي يجب أن يساعد الأمة في القرى النائية ويساعد الطواقم الطبية في تحسين الصحة العامة، متابعة: الذكاء الاصطناعي يجب أن يكون في أجندة 2063 لتنعم أفريقيا بالرخاء والصحة.