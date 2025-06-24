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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

عوض تاج الدين: أفريقيا تعاني من مشكلات صحية ومصر تستطيع الدعم

الدكتور محمد عوض تاج الدين
الدكتور محمد عوض تاج الدين
البهى عمرو

أكد الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية لشؤون الصحة والوقاية، أن مؤتمر أفريقيا للصحة يشهد تطورًا وتحديثًا.

 وقدم الشكر والتقدير للرئيس عبد الفتاح السيسي، على دعمه كل عام لـ مؤتمر أفريقيا للصحة.

وأضاف مستشار رئيس الجمهورية لشؤون الصحة والوقاية، أن هناك تحديات صحية كبيرة نعاني منها في القارة الأفريقية، وأن هذا الأمر تم الحديث عنه في كل نسخة من نسخ المؤتمر السابقة.

ولفت مستشار رئيس الجمهورية لشؤون الصحة والوقاية، إلى أن الـ" ai" الذكاء الاصطناعي موجود من عام 1970، وأكثر قطاع شارك فيه الذكاء الاصطناعي كان قطاع الصحة.

وأشار إلى أن القطاع الصحي سيستفيد كثيرا، من الذكاء الاصطناعي، ولكن لن يقلل من القدرات البشرية في القطاع الصحي، وأنه من خلال هذا المؤتمر نؤكد أن مصر تستطيع أن تدعم أفريقيا بالكثير بخصوص المجال الطبي.

وأوضح أنه في فترة فيروس كورونا، كانت خير دليل على قدرة مصر في حل الكثير من المشكلات الصحية بالقارة، وأن أفريقيا تعاني الكثير، وهناك مشكلات صحية غير محدودة، وهناك نقص في الأدوية والكوادر الطبية، ومصر قادرة على دعم ذلك، ومصر لديها قدرات كبيرة.

وطالب أن يكون هناك تعاون من أجل دعم أفريقيا، من أجل حل المشكلات في أفريقيا.

الصحة عوض تاج الدين مؤتمر أفريقيا للصحة السيسي القطاع الصحي

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