الكشف على 1173 مواطنا من نزلاء مستشفى الصحة النفسية وذويهم بالخانكة

تفقدت الدكتورة إيمان ريان، نائب محافظ القليوبية، القافلة العلاجية المجانية ضمن مبادرة “معا بالوعي نحميها" لدعم القرى والأماكن الأكثر احتياجا، وذلك بمستشفي الصحة النفسية بالخانكة.



جاء ذلك بحضور الدكتور محمد جمال، وكيل مديرية الصحة والسكان بالقليوبية، والدكتورة مفيدة رجاء، منسق القوافل العلاجية بالقليوبية، والدكتورة نجلاء الفرماوي، رئيس وحدة حقوق الإنسان والمبادرات بالمحافظة، وشيرين بركات، مقرر فرع المجلس القومي للمرأة بالقليوبية، والدكتورة نشوى سنوسي، مدير التفتيش الصيدلي، والدكتور محمد أبو ليلة، رئيس مجلس مركز ومدينة الخانكة، وأمل بدر الدين، عضو المجلس القومي للمرأة.

وقد تم الكشف على مرضى ونزلاء جميع الأقسام بالمستشفى وذويهم، حيث تم توقيع الكشف على ١١٧٣، وتم صرف العلاج لهم، كما تم عمل فحوصات طبية للكشف على مرض السكر والاعتلال الكلوي.

ومن المستهدف الكشف على ١٦٧٧ مواطنا من نزلاء المستشفى ومن ذويهم.

جدير بالذكر أن القافلة مستمر عملها لمدة أربعة أيام وذلك من السبت الماضي حتي يوم الثلاثاء الموافق 24/6/2025.

في سياق متصل، قام فرع المجلس بالتعاون مع إدارة الأحوال المدنية بالقليوبية ووحدة حقوق الإنسان والمبادرات بالمحافظة بتنفيذ مأمورية تصوير بطاقات الرقم القومي بقرى "كفر سليمان الور، العسايلة" بمركز شبين القناطر بمحافظة القليوبية، وهى القرى التي شملتها المبادرة الرئاسية “حياة كريمة”.

وتم استخراج ٩٨ بطاقة رقم قومي للسيدات، كما تم إقامة ندوة تثقيفية وتوعوية للسيدات لتعريفهن بمبادرة “معا بالوعي نحميها”، وأهمية الوقوف خلف القيادة السياسية والدولة المصرية والتعريف بأهم المشروعات التى تمت إقامتها على أرض القليوبية، كذلك حث السيدات الحضور على المشاركة السياسية والخروج للانتخابات خلال الفترة القادمة.