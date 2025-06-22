المشدد 7 سنوات للمتهمين بالتنقيب عن الآثار بالقليوبية

قضت محكمة جنايات شبرا الخيمة، الدائرة السادسة، بالسجن المشدد 7 سنوات لـ 5 لأشخاص، لاتهامهم بالتنقيب عن الآثار وتغريمهم جميعا بمبلغ قدره 500 ألف جنيه، بدائرة قسم شرطة قليوب، بمحافظة القليوبية.



صدر الحكم برئاسة المستشار أيمن كمال عرابى حسين، وعضوية المستشارين إيهاب كمال عزيز ومحمود منير خليل، و محمد الأمين إبراهيم وأمانة سر جابر عبد المحسن.

وقد أحالت النيابة العامة المتهمين:- "أشرف.ز.م" ٥٣ سنة - تاجر مسلح - العنوان حارة مسجد توفيق في خالد بن الوليد قليوب البلد قسم قليوب، و "جمال.ش.ر.ا" ٤٤ سنة - عامل ميت نما مركز قليوب، و"مسعد.ي.ع" - ٥٣ سنة - عامل قرية ناري مركز قليوب، و "محمد.ع.س" ٤٦ سنة - نقاش القشيش مركز شبين القناطر، و"محمد.س.ط" - ٣٦ سنة - العمل عامل بالسوق الصغير قليوب البلد قسم قليوب، في القضية رقم ١٠٥٣ لسنة ٢٠٢٥ قسم قليوب والمقيدة برقم ١٣٩ لسنة ٢٠٢٥ كلي جنوب بنها، لأنهم في تاريخ بدائرة قسم شرطة قليوب محافظة القليوبية اجروا أعمال حفر بدون ترخيص، بذلك من الجهة المختصة داخل العقار محل الواقعة بإستخدام الأدوات محل التهمة التالية للقيام بأعمال الحفر، وكان ذلك يقصد التنقيب على الآثار على النحو المبين بالتحقيقات.

وإستطرد أمر الإحالة أن المتهمين حازوا ادوات فاس وكوريك وأزمة وعتله وحبل وونش رفع يدوي بدون مسوغ قانوني أو مبرر من الضرورة الحرفية أو المهنية على النحو المبين بالتحقيقات.