المشدد 5 سنوات لعاطل متهم بتهديد فتاة وابتزازها بالقليوبية

قضت محكمة جنايات شبرا الخيمة، الدائرة الرابعة، بالسجن المشدد لمدة 5 سنوات بحق عاطل، لاتهامه بتهديده فتاة وإبتزازها بإفشاء أمور خادشة للحياء لها علي مواقع التواصل الاجتماعي لها، وذلك مقابل إقامة علاقة معه، و التحصل علي مبالغ مالية منها، بدائرة قسم ثان شبرا الخيمه بمحافظة القليوبية.



صدر الحكم برئاسة المستشار دكتور رضا أحمد عيد رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين مصطفي رشاد محمود مصطفي، وأحمد محمد سعفان، ومحمد حسني الضبع، وأمانة السر عاصم طايل.

كانت النيابة العامة، أحالت المتهم "محمد أ أ ب" و مقيم برج المروه - شارع ١٥ مايو - مسطرد - بهتيم - قسم ثان شبرا الخيمة، في الجناية رقم ٢٢٦٣ لسنة ۲۰۲٤ قسم ثان شبرا الخيمة، والمقيدة برقم ٤٧٥٢ لسنة ٢٠٢٤ كلى جنوب بنها، لأنه في غضون عام ٢٠٢٤ بدائرة قسم ثان شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية هدد المجني عليها "إسراء م م" بإفشاء أمور مخدشه بالشرف وكان التهديد مصحوباً بطلب المال وبتكليف الحصول علي منفعة بأن راسلها بوسيلة من وسائل الإتصالات بصورها التي هددها بنشرها وكلفها بمشاركته العلاقة الجنسية على النحو المبين بالتحقيقات.

وتابع أمر الإحالة أنه اعتدي علي حرمة الحياة الخاصة للمجني عليها وذلك بأن ألتقط لها بجهاز هاتف مزود بكاميرا صوراً شخصية لها في مكان خاص تحصل عليها لهددها بما يخدش الشرف على النحو المبين بالتحقيقات.

وأضاف أمر الإحالة أنه أزعج المجني عليها بأن أرسل إليها رسائل التهديد موضوع الإتهام الأول علي النحو المبين بالتحقيقات.

وأختتم أمر الإحالة أنه إنشأ وأدار حساب بأن أستعمل وسيلة من وسائل التواصل الاجتماعي ليهددها ولينشر تلك الصور والمقاطع التي تحصل عليها على النحو المبين بالتحقيقات.