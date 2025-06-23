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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

الإعدام شنقا للأشقاء الأربعة لقتلـ.هم شخصا بالقليوبية

محكمة
محكمة
إبراهيم الهواري

قضت محكمة جنايات شبرا الخيمة الدائرة الرابعة، بالإعدام شنقا للأشقاء الأربعة وذلك بعد ورود رد فضيلة مفتي الجمهورية بإبداء الرأى الشرعي في إعدامهم لما أقترفوه من قتل شخص بأسلحة بيضاء بسبب خلافات سابقة بينهما بدائرة مركز القناطر الخيرية بمحافظة الـقليوبية.


صدر الحكم برئاسة المستشار دكتور رضا أحمد عيد، وعضوية المستشارين مصطفي رشاد محمود مصطفي، وأحمد محمد سعفان، ومحمد حسني الضبع، وأمانة السر عاصم طايل.
وقد أحالت النيابة العامة المتهمين "سامح.س.ا"  ٤٣ سنة - عامل - ومقيم في عرب أبو الغيط - القناطر الخيرية - القليوبية و"محمود.س.ا"  ٣٥ سنة - عامل - ومقيم في : عرب أبو الغيط - القناطر الخيرية - القليوبية و"رمضان.ح.ا.ح" ٣٩ سنة - عامل - ومقيم في : عرب أبو الغيط - القناطر الخيرية - القليوبية و"ياسر.ح.ا.ح" ٣٥ سنة - عامل - ومقيم في : عرب أبو الغيط - القناطر الخيرية - القليوبية - في القضية رقم ١٦٨٦٩ لسنة ۲۰۲٤ مركز القناطر الخيرية والمقيدة برقم ٤١٦٣ لسنة ٢٠٢٤ كلي جنوب بنها، لأنهم بدائرة مركز القناطر الخيرية محافظة القليوبية قتلوا المجني عليه عماد محمد علي إبراهيم عمدا مع سبق الإصرار والترصد بأن بيتوا النية وعقدوا العزم علي ذلك وأعدوا لهذا الغرض أسلحة بيضاء  واداتين (عصي خشبية ) وتوجهوا عصبة قاصدين محيط منزله فتربصوا له حيث ايقنوا مروره وما ان ابصروه امامهم حتى جذبوه عنوة المدخل احدي العقارات وانهالوا عليه ضربا مهشمين رأسه قاصدين من ذلك قتله محدثين ما به من إصابات و الموصوفة بتقرير الصفة التشريحة المرفق بالاوراق والتي أودت بحياته .
استطرد أمر الإحالة ان المتهمين حازوا بغير ترخيص سلاحين ابيضين.
واختتم امر الإحالة ان المتهمين حازوا بغير ترخيص أدوات ( عصي خشبية ) مما تستخدم في الاعتداء علي الأشخاص بغير مسوغ او مبرر من الضرورة الحرفية او المهنية.

القليوبية بنها محافظ القليوبية

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