القبض على شخص يدير كيانًا تعليميًا وهميًا بالقليوبية

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط أحد الأشخاص بالقليوبية لقيامه بإدارة كيان تعليمى "بدون ترخيص" للنصب والإحتيال على المواطنين.

أكدت معلومات وتحريات قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام أحد الأشخاص بالنصب والإحتيال على المواطنين من خلال إدارة كيان تعليمى "بدون ترخيص" كائن بدائرة قسم شرطة أول شبرا الخيمة بالقليوبية ، والزعم بمنحهم شهادات دراسية ودورات تعليمية فى أحد المجالات وإيهامهم بكونها تمكنهم من الحصول على فرص عمل لدى الشركات والمؤسسات الكبرى "على خلاف الحقيقة" مقابل مبالغ مالية.



عقب تقنين الإجراءات تم إستهداف الكيان المُشار إليه وأمكن ضبط المذكور ، وبحوزته (عدد من الشهادات خالية البيانات منسوب صدورها للكيان – مطبوعات دعائية) وبمواجهته أقر بإرتكابه الواقعة على النحو المشار إليه.



تم إتخاذ الإجراءات القانونية، وذلك فى إطار مكافحة جرائم النصب والإحتيال على المواطنين بقصد الإستيلاء على أموالهم.