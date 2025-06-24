لافروف: العدوان الأمريكي والإسرائيلي على المنشآت النووية الإيرانية انتهاك للقانون الدولي

قال وزير الخارجية الروسي إن العدوان الأمريكي والإسرائيلي على المنشآت النووية الإيرانية يعد انتهاكا لقوانين الأمم المتحدة والوكالة الدولية للطاقة الذرية، وفق وكالة مهر نيوز.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن وزير الخارجية الروسي : "كنا قد طلبنا سابقا عدم إلحاق أي ضرر بالمنشآت النووية الإيرانية، ولم تكن هناك أي معلومات تفيد بأن إيران تنوي مهاجمة إسرائيل".

وأضاف: كل"إن العدوان الأمريكي والإسرائيلي على المنشآت النووية الإيرانية يعد انتهاكا لقوانين الأمم المتحدة والوكالة الدولية للطاقة الذرية نحن نعارض زعزعة الاستقرار في الشرق الأوسط، واغتيال العلماء والقادة العسكريين، والتهديد للأمن الدولي والاقتصاد العالمي".