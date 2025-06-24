إيران تعلن إطلاق 14 صاروخا على مراكز عسكرية إسرائيلية

أعلن الحرس الثوري الإيراني مواصلته مراقبة تحركات الاحتلال الإسرائيلي، مشيرا الي اطلاق 14 صاروخا على مراكز عسكرية إسرائيلية في الموجة الأخيرة قبل دقائق من دخول وقف إطلاق النار حيز التنفيذ.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وجه رسالة إلى قادة دولة الاحتلال بإعادة الطيارين الي تل أبيب وعدم إلقاء القنابل على طهران.

جاء ذلك عقب أنباء خرق الهدنة بين طهران وتل أبيب، معربا عن عدم رضاه عن الطرفين، ومحذراً إسرائيل من أن إلقائها القنابل على طهران سيكون انتهاكاً جسيماً لوقف إطلاق النار الذي أعلنه قبل ساعات.

وكان وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس، اعلن إنه أمر الجيش بقصف طهران رداً على ما قال إنها صواريخ أطلقتها إيران في انتهاك لوقف إطلاق النار، غير أن طهران نفت خرقها القرار.

و في تصريحات للصحفيين قال ترامب : لست راضياً عن إيران، أيضاً لكنني حقاً لست راضياً عن إسرائيل»، مؤكداً أن الطرفين انتهكا وقف إطلاق النار.

واكد الرئيس الأمريكي على أن الأمور تتحسن في الشرق الأوسط، مشيرا الي ان قدرات إيران النووية انتهت، ولن تعيد بناء برنامجها النووي أبداً، وذلك بعدما استهدفت الولايات المتحدة الأحد منشآت إيران النووية.

وختم ترامب: أقول لإسرائيل أعيدوا طياريكم إلى الديار الآن، ولا تلقوا هذه القنابل، وإن فعلتم ذلك فهذا انتهاك جسيم "، مشددا على أنه ما كان يجب على إسرائيل أن تقدم على ما فعلته.