ارتفاع واضح في نسب الرطوبة.. الأرصاد تحذر المواطنين من الطقس

كشف محمود القياتي، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، تفاصيل طقس اليوم، الثلاثاء، ودرجات الحرارة المتوقعة خلال الأيام القادمة وموعد انكسار موجة الطقس الحار.



وقال محمود القياتي، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح الخير يا مصر" المذاع على القناة الأولى: “بدأنا فعلا بالشعور بارتفاع درجات الحرارة نتيجة ارتفاع نسب الرطوبة في البلاد، حيث نتأثر بامتداد منخفض الهند الموسمي الذي يجلب معه كتلا هوائية شديدة الحرارة”.

وأضاف أن الفترة القادمة ستشهد المزيد في ارتفاع نسب الرطوبة، ما سيعمل على زيادة الشعور بارتفاع درجات الحرارة، تزامنا مع هدوء حركات الرياح، مؤكدا أن درجات الحرارة في معدلاتها الطبيعية ولكن نسب الرطوبة تزيد من الشعور بالحرارة.

ولفت إلى أن التواجد في أماكن جيدة التهوية أمر ضروري، بالإضافة إلى ضرورة تجنب التعرض لأشعة الشمس بشكل مباشر ولفترات طويلة، ويجب تناول كميات كبيرة من السوائل والمياه.



