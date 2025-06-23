مدبولي يترأس اجتماع لجنة الأزمات.. وحالة الطقس المتوقعة حتى نهاية الأسبوع |أبرز أخبار التوك شو

تناولت برامج التوك شو على مدار الساعات الماضية عددا من الاخبار المهمة نرصد ابرزها فى التقرير التالى:

هل حسمت أمريكا المعركة ضد إيران بعد ضرب فوردو؟ فيديو

قال الدكتور توفيق طعمة، الباحث والمحلل السياسي المتخصص في الشأن الأمريكي وشؤون الشرق الأوسط، إن الولايات المتحدة تُسوق لضربتها العسكرية على إيران على أنها ناجحة، لكن الوقائع والتقارير الدولية تشير إلى العكس تمامًا.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية رشا مجدي، في برنامج "صباح البلد" المذاع على قناة "صدى البلد" أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أعلن صراحة أن الضربة دمرت المنشآت النووية الإيرانية بالكامل، واحتفى بذلك أمام الرأي العام الأميركي والإسرائيلي، إلا أن هذا الترويج، بحسب طعمة، هدفه سياسي بحت لتسجيل إنجاز في سجله الانتخابي، في وقت تعاني فيه الإدارة الأمريكية من انقسام داخلي حاد حول هذه العملية.



مدبولي يترأس اجتماع لجنة الأزمات لمتابعة تداعيات الأحداث الإيرانية الإسرائيلية

عرضت القناة الأولى خبرا عاجلا يفيد، بأن رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي يترأس اجتماع "لجنة الأزمات" لمتابعة تداعيات الأحداث الإيرانية الإسرائيلية.



الرئيس السيسي ورئيس وزراء اليونان يبحثان تطورات تعيين الحدود البحرية في شرق المتوسط

عرضت القناة الأولى خبرا عاجلا يفيد بأن الرئيس عبد الفتاح السيسي، أجرى اتصالاً هاتفياً اليوم برئيس الوزراء اليوناني "كيرياكوس ميتسوتاكيس".

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أن رئيس الوزراء اليوناني حرص خلال الاتصال على الاستماع إلى رؤية الرئيس بشأن تطورات الأوضاع الإقليمية، لا سيما مستجدات الحرب بين إيران وإسرائيل، حيث تم التأكيد على ضرورة وقف التصعيد الحالي، والتشديد على أن الحل السياسي عبر المفاوضات هو السبيل الوحيد لإنهاء الأزمة، بعيداً عن الحلول العسكرية.



ملك الأردن يحذر من تداعيات التصعيد الإقليمي ويدعو لضبط النفس والعودة للمفاوضات

أفادت قناة القاهرة الإخبارية بأن الملك عبد الله الثاني، عاهل الأردن، أكد في تصريحات له اليوم على ضرورة التواصل مع جميع الأطراف المعنية في المنطقة، بهدف ضبط النفس واحتواء التصعيد المتصاعد، والدفع مجددًا نحو مسار التفاوض والحلول السياسية.

وشدد العاهل الأردني على أن استمرار التصعيد العسكري والسياسي في المنطقة يُشكل تهديدًا مباشرًا لأمن واستقرار الشرق الأوسط بأسره، داعيًا المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته والعمل على وقف التوترات المتزايدة، حفاظًا على استقرار الدول والشعوب.

وأكد أن الأردن يُجري اتصالات دبلوماسية مكثفة مع الأطراف الإقليمية والدولية المعنية، في محاولة لنزع فتيل الأزمة، ومنع انزلاق الأوضاع نحو صراع مفتوح.



القاهرة تدين تفجير كنيسة مار إلياس بدمشق.. وتدعو لتكاتف دولي ضد الإرهاب

أفادت قناة "إكسترا نيوز" في نبأ عاجل، أن جمهورية مصر العربية أدانت بشدة التفجير الإرهابي الذي استهدف كنيسة مار إلياس في العاصمة السورية دمشق.

وأكدت مصر، في بيان صادر عن وزارة الخارجية، على ضرورة تكاتف الجهود الإقليمية والدولية لمواجهة خطر الإرهاب، مشددة على أهمية تجفيف منابع تمويله والتصدي لكافة الأعمال الإجرامية التي تستهدف زعزعة الأمن والاستقرار في المنطقة.



هل تستطيع أمريكا اقتحام إيران عن طريق القوات البرية؟ هشام الحلبي يكشف مفاجأة

قال اللواء هشام الحلبي، مستشار الأكاديمية العسكرية للدراسات العليا، إن الحديث عن استخدام القوات البرية الأمريكية في إيران أمر شبه مستحيل، مؤكدًا أن طبيعة الأرض الإيرانية تشكل حاجزًا طبيعيًا يمنع أي تقدم بري.

واضاف خلال لقائه مع الإعلامية رشا مجدي في برنامج 'صباح البلد' المذاع على قناة 'صدى البلد'، إن إيران محاطة بسلاسل جبلية ضخمة من كل الجهات، تجعل التوغل البري في أراضيها شديد الصعوبة، بل يصل إلى حد الاستحالة.



سيناريوهات ما بعد الضربة الأمريكية على إيران وسر تدحل اللوبي اليهودي

قال الدكتور محمد اليمني، الباحث والخبير في الشأن العربي والإقليمي، إن المشهد في الشرق الأوسط بات أكثر تعقيدًا بعد الضربة الإسرائيلية على إيران، تلاها تصعيد محسوب تطور لاحقًا إلى تدخل مباشر من الولايات المتحدة الأمريكية، عبر قصف مفاعل "فوردو" الإيراني، ما ينذر بتوسع رقعة الصراع.

وأضاف خلال لقائه مع الإعلامية رشا مجدي، في برنامج «صباح البلد» المذاع على قناة «صدى البلد»، أن ما شهدناه في الأيام الأولى من الضربة كان تصعيدًا محسوبًا بين إسرائيل وإيران، أُطلق عليه وصف "التصعيد المظبوط"، حيث حافظ الطرفان على مستوى معين من الاشتباك دون الانزلاق إلى حرب مفتوحة، لكن هذا التوازن اختل بعد أن تدخلت واشنطن عسكريًا، وهو ما فتح الباب أمام سيناريوهات أخطر.



شبورة مائية وارتفاع نسب الرطوبة.. حالة الطقس المتوقعة حتى نهاية الأسبوع

أكد الدكتور محمود القياتي، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، أن الإرتفاع فى درجات الحرارة بمعدل درجتين إلى ثلاث درجات، يكون نتيجة ارتفاع نسب الرطوبة التي تزيد الإحساس بدرجات الحرارة.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “صباح الخير يا مصر” المذاع عبر فضائية “الأولي”، أننا رسميا فى فصل الصيف، وبالتالي يتم ملاحظة زيادة نسب الرطوبة، موضحا أن درجات الحرارة طوال هذا الأسبوع تتراوح ما بين ال35 إلى 36 درجة مئوية التي يتم قياسها فى الجو، وتصل إلى 37 إلى 38 للمحسوسة بالنسبة للقاهرة ومحافظات الوجه البحري.



رشا مجدي توضح آخر تطورات الحرب بين إيران وإسرائيل

أكدت الإعلامية رشا مجدي، أن الجميع يتابع ما يحدث بين إيران وإسرائيل خلال الفترة الأخيرة، والتطورات التي حدثت خلال الساعات الأخيرة بتدخل أمريكا في هذه الأحداث وقامت بضرب ثلاث مفاعلات نووية.

وأضافت خلال تقديمها برنامج صباح البلد، المذاع على قناة صدى البلد، أن التحركات الدبلوماسية سريع في الفترة الأخيرة، وأن نائب الرئيس الأمريكي خرج أمس وقال إن بلاده ليست في حالة حرب ضد إيران، وأنها تعمل على وقف برنامج إيران النووية.