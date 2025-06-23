الطاقة الذرية: إيران أبلغتنا بتدابير خاصة لحماية منشآتها النووية

كشف رافائيل جروسي، المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية التابعة للأمم المتحدة، أن إيران أبلغت الوكالة في رسالة رسمية بتاريخ 13 يونيو الجاري بأنها تعتزم اتخاذ ما وصفته بـ"تدابير خاصة" لحماية المعدات والمواد النووية داخل منشآتها، وذلك في ظل التوترات الأمنية المتصاعدة في المنطقة.

بوتين: لا مبرر للعدوان على إيران ونسعى لخفض التصعيد في المنطقة إيران: الولايات المتحدة خانت الجهود الدبلوماسية والتاريخ لن يغفر أفعالها الوكالة الدولية للطاقة الذرية: إيران تعتزم اتخاذ "تدابير خاصة" لحماية منشآتها النووية

وجاءت تصريحات جروسي خلال اجتماع طارئ لمجلس محافظي الوكالة، والذي يضم 35 دولة، في ظل القلق الدولي المتزايد بشأن سلامة المنشآت النووية الإيرانية.

أضرار محتملة في منشأة فوردو تحت الأرض

وحذر جروسي من أن مدى الضرر الذي لحق بمنشأة فوردو النووية لا يمكن تحديده حتى الآن، مشيرًا إلى أن المنشأة، الواقعة تحت الأرض، قد تكون تعرضت لتلفيات خطيرة.

وقال:"من المتوقع حدوث أضرار جسيمة بالنظر إلى الحمولة المتفجرة المستخدمة، وطبيعة أجهزة الطرد المركزي، التي تُعد شديدة الحساسية لأي اهتزاز"، مضيفًا أن تقييم حجم الضرر لا يزال قيد التقدير.

ودعا المدير العام للطاقة الذرية إلى أقصى درجات ضبط النفس، محذرًا من أن التصعيد في التعامل مع الملف النووي الإيراني قد يؤدي إلى عواقب لا تُحمد عقباها على مستوى الأمن الإقليمي والدولي.

وشدد جروسي على ضرورة العودة إلى المفاوضات الدبلوماسية كمسار وحيد لتسوية القضايا العالقة، مشيرًا إلى أهمية التعاون الكامل بين إيران والوكالة الدولية لضمان الشفافية والامتثال للاتفاقيات الدولية.