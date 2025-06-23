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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

رشا مجدي توضح آخر تطورات الحرب بين إيران وإسرائيل

الإعلامية رشا مجدي
الإعلامية رشا مجدي
البهى عمرو

أكدت الإعلامية رشا مجدي، أن الجميع يتابع ما يحدث بين إيران وإسرائيل خلال الفترة الأخيرة، والتطورات التي حدثت خلال الساعات الأخيرة بتدخل أمريكا في هذه الأحداث وقامت بضرب ثلاث مفاعلات نووية.

وأضافت خلال تقديمها برنامج صباح البلد، المذاع على قناة صدى البلد، أن التحركات الدبلوماسية سريع في الفترة الأخيرة، وأن نائب الرئيس الأمريكي خرج أمس وقال إن بلاده ليست في حالة حرب ضد إيران، وأنها تعمل على وقف برنامج إيران النووية.

ولفتت إلى أن الولايات المتحدة تتهم إيران بعد السير في المفاوضات الصحيحة، لحل المشكلة، وأن ذلك تسبب في غضب الرئيس الأمريكي ترانب.

وأشارت إلى أن الجميع لا يعلم نا سيحدث خلال الساعات المقبلة، وأن الرئيس الإيراني قال بلاده لا تسعى للحرب، وأن إسرائيل هي من تقوم بحالة من عدم الاستقرار في المنطقة.

وأوضحت أن أمس كان يومًا فاصلا في الحرب، وأن قيام أمريكات بضرب المنشآت النووية الإيرانية، سينتج عنه أحداث جديدة خلال الفترة المقبلة.

وأعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الإثنين، أنه ينفذ ضربات جوية على مواقع عسكرية في محافظة كرمنشاه غرب إيران، وذلك في اليوم الحادي عشر من التصعيد العسكري المتواصل بين الجانبين.

وقال جيش الاحتلال في بيان رسمي، إن "سلاح الجو نفذ غارات استهدفت بنى تحتية عسكرية في كرمنشاه"، دون تقديم مزيد من التفاصيل حول طبيعة الأهداف أو حجم الخسائر.

في المقابل، أفاد جيش الاحتلال، بأن إيران واصلت إطلاق صواريخ باتجاه نحو تل أبيب وحيفا، ما دفع السلطات إلى تفعيل أنظمة الدفاع الجوي مجدداً للتعامل مع "التهديدات القادمة".

وسُمعت صفارات الإنذار في عدة مناطق داخل إسرائيل، وطلب من المستوطنين الاحتماء في الملاجئ، قبل أن تُرفع التحذيرات لاحقاً. ولم تُسجل أي إصابات بحسب المعلومات الأولية.

وشنت إسرائيل ، في 13 يونيو الجاري هجمات موسعة ضد أهداف إيرانية، مبررة ذلك بسعيها لوقف ما وصفته بـ"محاولات إيران لتطوير سلاح نووي"، وهو ما تنفيه طهران بشكل متكرر.

وردّت إيران لاحقاً بموجات من الهجمات الصاروخية والطائرات المسيّرة باتجاه إسرائيل، في تصعيد يُنذر بتوسّع المواجهة في المنطقة.

يأتي هذا وسط حالة من التوتر غير المسبوق في المنطقة، بعدما أعلن الحرس الثوري الإيراني رسميًا أن الحرب بالنسبة له قد بدأت، في إشارة إلى انطلاق عمليات الرد الإيراني على الهجمات الإسرائيلية والأمريكية. وفي الساعات الماضية، أفادت تقارير بأن إيران أطلقت عشرات الصواريخ باتجاه مواقع إسرائيلية، في تصعيد هو الأوسع منذ بدء الضربات المتبادلة بين الطرفين.

رشا مجدي إيران إسرائيل إيران وإسرائيل

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