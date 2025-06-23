قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
صادرات الصناعات الهندسية تقفز 17% لتسجل 2.6 مليار دولار أول 5 أشهر من 2025
الطماطم بـ6 جنيه.. أسعار الخضراوات والفاكهة اليوم الاثنين 23 يونيو
اشحن عداد الكهرباء من الموبايل.. بهذه الطريقة
ماراثون الثانوية العامة|مواصفات امتحان اللغة الثانية المقرر اداؤه غدا بلجان النظام القديم
طاقة النواب تثمن خطة تأمين الغاز ومصادر الطاقة لتلبية احتياجات القطاعات الاقتصادية
هل تسعى إيران لنقل اليورانيوم المخصب إلى روسيا؟ باحثة ترد
بدء تلقي طلبات تغيير المسمى الوظيفي للمعلمين والاخصائيين.. غدا
الأهلي يتمسك بفرصة التأهل أمام بورتو وينتظر هدية من بالميراس في مونديال الأندية
حكم ترك الزوج للمنزل بغرض تأديب الزوجة.. الإفتاء تجيب
الجيش الإيراني: في كل مرة هاجمت أمريكا بلادنا تلقت درسا حاسما وهو ما سيحدث حاليا
جيش الاحتلال يعترف بإسقاط إيران طائرة مسيرة تابعة له صباحا
صفات ذميمة تحجبك عن الله.. علي جمعة يوضحها
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

هل تسعى إيران لنقل اليورانيوم المخصب إلى روسيا؟ باحثة ترد

إيران
إيران
البهى عمرو

أكدت الباحثة علا شحود أستاذ بمعهد الاستشراق بموسكو، أن روسيا قدمت اقتراح لـ إيران من أجل نقل اليورانيوم المخصب، ولكن إيران رفضت.

وأضافت علا شحود ، خلال مداخلة هاتفية، ببرنامج صباح البلد، المذاع على قناة صدى البلد، تقديم الإعلامية رشا مجدي، أن أفضل الحلول الآن هو الاحتفاظ بـ اليورانيوم الأكثر تخصيبًا، والذي تعتبره الولايات المتحدة وإسرائيل، تهديدًا على وجودها.

وأوضح أن إسرائيل لديها هذا النوع من النووي، ولكن أمريكا ترفض أن يكون لدولة آخرى غير إسرائيل ، بتواجد هذا اليورانيوم لديها، فهذا الأمر يؤكد أن أمريكا لديها ازدواجية في المعايير.

وأعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الإثنين، أنه ينفذ ضربات جوية على مواقع عسكرية في محافظة كرمنشاه غرب إيران، وذلك في اليوم الحادي عشر من التصعيد العسكري المتواصل بين الجانبين.

وقال جيش الاحتلال في بيان رسمي، إن "سلاح الجو نفذ غارات استهدفت بنى تحتية عسكرية في كرمنشاه"، دون تقديم مزيد من التفاصيل حول طبيعة الأهداف أو حجم الخسائر.

في المقابل، أفاد جيش الاحتلال، بأن إيران واصلت إطلاق صواريخ باتجاه نحو تل أبيب وحيفا، ما دفع السلطات إلى تفعيل أنظمة الدفاع الجوي مجدداً للتعامل مع "التهديدات القادمة".

وسُمعت صفارات الإنذار في عدة مناطق داخل إسرائيل، وطلب من المستوطنين الاحتماء في الملاجئ، قبل أن تُرفع التحذيرات لاحقاً. ولم تُسجل أي إصابات بحسب المعلومات الأولية.

وشنت إسرائيل ، في 13 يونيو الجاري هجمات موسعة ضد أهداف إيرانية، مبررة ذلك بسعيها لوقف ما وصفته بـ"محاولات إيران لتطوير سلاح نووي"، وهو ما تنفيه طهران بشكل متكرر.

وردّت إيران لاحقاً بموجات من الهجمات الصاروخية والطائرات المسيّرة باتجاه إسرائيل، في تصعيد يُنذر بتوسّع المواجهة في المنطقة.

يأتي هذا وسط حالة من التوتر غير المسبوق في المنطقة، بعدما أعلن الحرس الثوري الإيراني رسميًا أن الحرب بالنسبة له قد بدأت، في إشارة إلى انطلاق عمليات الرد الإيراني على الهجمات الإسرائيلية والأمريكية. وفي الساعات الماضية، أفادت تقارير بأن إيران أطلقت عشرات الصواريخ باتجاه مواقع إسرائيلية، في تصعيد هو الأوسع منذ بدء الضربات المتبادلة بين الطرفين.

موسكو إيران صباح البلد قناة صدى البلد رشا مجدي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ظاهرة جوية تستمر 4 ساعات غدًا والأرصاد تحذر

ظاهرة جوية تستمر 4 ساعات غدًا والأرصاد تحذر

معاش ربة المنزل 2025.. 5 شروط للتسجيل بحسب قانون التأمينات

معاش ربة المنزل 2025.. 5 شروط للتسجيل بحسب قانون التأمينات

400 جنيه في ساعات.. الجنيه الذهب يشتعل مجددًا وعيار 21 يتجاوز التوقعات

400 جنيه في ساعات.. الجنيه الذهب يشتعل مجددًا وعيار 21 يتجاوز التوقعات

محمد شاهين

محمد شاهين لزوجته: حسبنا الله في أي شخص يقول كلام مش حقيقي

نجوم الأهلي

هجوم السماسرة على معسكر الأهلي.. 5 لاعبين مطلوبون في أوروبا

أسعار الدواجن

نزلت تاني.. انخفاض قوي في أسعار الدواجن والبانيه اليوم الإثنين

سعر الذهب الآن عيار 21 في محلات الصاغة بدون مصنعية 23 يونيو 2025

سعر الذهب الآن عيار 21 في محلات الصاغة بدون مصنعية 23 يونيو 2025

المثلوثي

انظروا كيف تعامل الأهلي مع معلول.. وكيل المثلوثي يوجه رسالة لإدارة الزمالك

ترشيحاتنا

سيارة لادا نيفا وأزموت

عودة الأسطورة لادا نيفا بعد 40 عاما.. وأزموت الرياضية تعيد الأمجاد

هونر

هونر تكشف سمك هاتفها القابل للطي Magic V5 ويتفوق بفارق بسيط

ذكاء اصطناعي

منصة جديدة تنافس OnlyFans بذكاء اصطناعي لا ينام

بالصور

سرقة سيارات فاخرة قيمتها بـ125 مليون جنيه وعرضها على الإنترنت

سرقة سيارات فاخرة
سرقة سيارات فاخرة
سرقة سيارات فاخرة

فولكس فاجن تتفوق على تسلا بسيارة روبوتاكسي خارقة

فولكس فاجن الكهربائية
فولكس فاجن الكهربائية
فولكس فاجن الكهربائية

السبب صادم.. تحذيرات من تريند الكركم بالسوشيال ميديا

تريند الكركم
تريند الكركم
تريند الكركم

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: ثورة 30 يونيو .. انتفاضة شعب أنقذت الوطن

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: الحرب الإيرانية - الإسرائيلية.. الأسوأ لم يأتِ بعد

د. هشام فريد - الأمين العام لائتلاف الجاليات المصرية في أوروبا

د. هشام فريد يكتب: هل اتفقت أمريكا مع إيران على نتنياهو بعد أن أصبح عبئًا عليها !؟

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: مصر.. الملاذ الآمن في زمن التحديات الجيوسياسية

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: قصف تل أبيب

المزيد