الضربات تتوالى والرد قادم.. إيران تحت ضغط وأمريكا في وضع استعداد

بسبب التوتر المتصاعد بين الولايات المتحدة وإيران، تتجه الأنظار إلى طهران وسط حالة من الترقب الإقليمي والدولي، خاصة بعد سلسلة من الضربات الأمريكية التي استهدفت منشآت نووية وقيادات محسوبة على النظام الإيراني.

هذا التصعيد أعاد طرح تساؤلات حول احتمالات نشوب مواجهة عسكرية شاملة، ومدى استعداد إيران للرد، في ظل حسابات تتراوح بين الرد الإيراني ، وتجنب الانزلاق إلى حرب غير مضمونة العواقب.

الرد الإيراني قادم لا محالة.. خبير سياسي: طهران تملك سيناريوهات متعددة تبدأ من استهداف إسرائيل وتنتهي بغلق مضيق هرمز

قال محمد فوزي الباحث بالمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، إن الرد الإيراني حتمي لا محالة، في ضوء سعي إيران لحفظ ماء الوجه، وفي ضوءً الحرص على تكريس حالة من الردع مع كلاً من الولايات المتحدة وإسرائيل، لكن درجة وطبيعة الرد الإيراني سوف تتوقف على حجم الضرر الذي سببته الضربة الأمريكية للبرنامج النووي الإيراني، وهل الولايات المتحدة نجحت بالفعل في تحييد البرنامج النووي الإيراني بشكل كامل؟ أم أنها أحدثت أضراراً تدفع باتجاه تأخير قدرة إيران على إنتاج الأسلحة النووية؟.

وأضاف الباحث بالمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، في تصريحات خاصة لموقع صدى البلد، أن الهجوم الأمريكي الأخير قد يمثل ذريعة وسبب بالنسبة لإيران من أجل تغيير عقيدتها النووية، والتوجه نحو الانسحاب من الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وربما الإعلان على المدى المتوسط عن إنتاج الأسلحة النووية.

وتابع فوزي: وبما أن الرد الإيراني حتمي أعتقد أن إيران قد تلجأ إلى مجموعة من السيناريوهات الرئيسية، خصوصاً ما يتعلق بتكثيف الهجمات النوعية ضد إسرائيل، بشكل يتجاوز الهجمات السابقة.

واستطرد الخبير: قد تلجأ إيران إلى تفعيل ورقة الوكلاء والأذرع المسلحة خصوصاً الحوثيين في اليمن، وبعض الفصائل العراقية، وسوف يكون التركيز هنا على استهداف المصالح الأمريكية وبعض القواعد العسكرية المنتشرة في المنطقة.

وأشار فوزي إلى أن أيضاً قد تلجأ إيران إلى مناورة تكتيكية بالتزامن مع ذلك تتمثل في موافقة المستوى الأمني الإيراني على غلق مضيق هرمز، كأحد أدوات الضغط والردع، وهي خطوة سوف يكون لها تداعيات شديدة السلبية على الاقتصاد العالمي وأسعار الطاقة، والتجارة العالمية.

واختتم تصريحاته، قائلًا: لكن إيران سوف تتجه إلى رد نوعي يحفظ ماء الوجه ويحافظ على الردع المتبادل ويعزز من موقفها التفاوضي دونما الانخراط في حرب موسعة، استناداً إلى احتمالية عودتها إلى المسار التفاوضي.

خبير في الشأن الإيراني: طهران لن تدخل حربا مفتوحة.. والتركيز الآن على إسرائيل وليس واشنطن

قال هاني سليمان الخبير في الشأن الإيراني، لصدى البلد، إن الوضع الإيراني حاليًا محاط بتعقيدات كثيرة، تتراوح ما بين خيار الرد وخيار التسوية، وكلاهما يحمل في طياته قدرًا من المغامرة والمقامرة.

وأضاف أن كل خيار سيترتب عليه تبعات مستقبلية على الجمهورية الإسلامية، خاصة أن الصمت الإيراني على الضربات الأمريكية التي استهدفت البرنامج النووي سيكون بمثابة موقف غامض، يُفسَّر على أنه تخلي عن كرامة النظام الإيراني أمام الشارع.

لكن في المقابل، حذر سليمان من أن أي تصعيد غير محسوب قد يقود إلى مواجهة شاملة مع الولايات المتحدة، وهي مواجهة لا تبدو إيران مستعدة لها في هذا التوقيت.

وأوضح أن الضربات التي تلقتها إيران مؤخرًا سواء في منشآتها النووية أو عبر استهداف قيادات بارزة من الصفين الأول والثاني المقربين من المرشد الأعلى، تمثل خسائر كبيرة ومتلاحقة، لذلك، من المرجح أن تسعى طهران إلى الرد بطريقة محسوبة، تحفظ بها توازن الردع دون تجاوز الخطوط الحمراء.

وأشار إلى أن الرد الإيراني قد يتخذ أشكالًا غير مباشرة كالتلويح بالانسحاب من معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية، أو تنفيذ عمليات محدودة تستهدف مصالح أمريكية في مناطق مثل العراق، أو في المياه الإقليمية، دون أن تتحمل إيران مسؤولية مباشرة.

وشدد على أن الهدف هو توجيه رسائل دون الانجرار إلى حرب مفتوحة.

وأكد أن الخيار الآخر على طاولة التصعيد هو غلق مضيق هرمز، لكن هذا الاحتمال يحمل في طياته مخاطر اقتصادية وأمنية ضخمة للمنطقة بأكملها.

ورغم أن الولايات المتحدة تمتلك القدرة على التعامل مع إغلاق المضيق، فإن الكلفة ستكون باهظة، ولها تبعات كبيرة.

وقال سليمان إن إيران ستركز مبدئيًا على توجيه ضربات مكثفة لإسرائيل، باعتبارها الطرف المباشر في الأزمة، وستسعى في الوقت ذاته لتجنب التصعيد الواسع مع واشنطن.

وأضاف أن هناك ردود فعل وهجمات إيرانية ستقع، لكن في إطار محدد ومحسوب، وقد يستمر هذا الوضع التصعيدي لأيام، ربما تصل إلى أسبوع أو عشرة أيام، قبل أن تبدأ الأمور في التراجع أو التهدئة.

ورجح هذا السيناريو لسببين رئيسيين: أولًا، أن النظام الإيراني لا يزال قائمًا، ولم يسقط، ما يعني أن فرضية سعي واشنطن أو تل أبيب لإسقاطه ليست مطروحة حاليًا.

وثانيًا، رغم استهداف المنشآت النووية، لا توجد تأكيدات على فقدان إيران لقدرتها على التخصيب، بل تشير تقارير إلى نقل اليورانيوم المخصب إلى مواقع سرية وآمنة، مما يسمح باستئناف البرنامج النووي لاحقًا.

وقال إن هذا يعني أن النظام الإيراني سيعمل على التهدئة مؤقتًا، للحفاظ على بقائه واستعادة توازن الردع، ثم إعادة بناء قدراته النووية والعسكرية وتعويض القيادات التي فُقدت، وتشكيل نخبة جديدة أكثر تماسكًا.

كما سيُعيد النظر في منظومة الأمن والاستخبارات لمواجهة الخروقات التي تعرّض لها مؤخرًا.

وأشار سليمان إلى أن هذا هو السيناريو الأقرب للتحقق، لأنه يخدم المصالح الإيرانية بشكل كبير في ظل المعطيات الحالية.

وأضاف هاني سليمان، أن احتمال إقدام إيران على استهداف وغلق مضيق هرمز ما زال قائمًا، فقد لوّحت بهذا الخيار في مرات سابقة دون أن تنفذه فعليًا.

وأوضح أن التصعيد هذه المرة يختلف عن كل المرات السابقة، سواء من حيث التكتيكات المتبعة أو الأسلحة المستخدمة، بما في ذلك صواريخ وأدوات تصعيد جديدة، مما يجعل نطاق الاستهداف مختلفًا وأكثر اتساعًا.

وأكد أن هذا الخيار لا يخلو من التقديرات الدقيقة والمخاطر الكبيرة، نظرًا لما سيترتب عليه من تداعيات اقتصادية وأمنية تمس دول المنطقة، بما فيها مصر والسعودية.

وأشار إلى أن إيران، في هذه المرحلة، لا ترغب في خسارة التعاطف والدعم الدولي، ولذلك قد تلجأ إلى خيار غلق المضيق بصورة محدودة أو رمزية، مع إدراكها أن القوات الأمريكية قد تتمكن من التعامل مع هذا السيناريو بوسائل متعددة.

وقال سليمان إن الولايات المتحدة الأمريكية بدورها تبدو مستعدة للتعامل مع عدد من السيناريوهات المحتملة، إذ أصدرت تحذيرًا لموظفيها الأساسيين بالخروج من لبنان، تحسبًا لأي تصعيد قد ينجم عن تحركات حزب الله أو جبهات أخرى في المنطقة.

وأضاف أن الفترة الأخيرة شهدت إعادة انتشار للقوات الجوية الأمريكية في الإقليم، مع تعزيز الحضور العسكري باستخدام طرازات متقدمة من الطائرات، مثل F-16 وF-22 وF-35، تحسبًا لأي تطورات مفاجئة قد تستدعي رداً سريعًا.

وأشار إلى أنه جرى مؤخرًا إعادة نشر عدد من طائرات التزود بالوقود في مناطق أوروبية قريبة، تحسبًا لأي عمليات محتملة تستدعي دعمًا جويًا لوجستيًا للطائرات الأمريكية العاملة في المنطقة.

وأوضح أن هذا يأتي ضمن الاستعدادات اللوجستية التي تُبقي القوات الأمريكية على جاهزية كاملة، مشيرًا إلى أن حاملة طائرات أمريكية تتمركز حاليًا في بحر العرب، ضمن المنطقة الأوقيانية، وعلى متنها نحو 60 طائرة من طراز F-35، ما يعكس حجم الجاهزية العسكرية الكبيرة التي تعتمدها واشنطن في هذا التوقيت.

وقال إن حاملة الطائرات الأمريكية يو إس إس نيميتز غيرت مسارها، حيث ألغت زيارة مقررة إلى موانئ ومرافق فيتنام، وعادت إلى المنطقة تحسبًا لأي عمليات أو هجمات محتملة.

وأضاف أن هذا التغير يعكس تمركزًا متعمدًا وإعادة انتشار ضمن حالة الاستعداد القصوى التي تعتمدها القوات الأمريكية، بما يؤكد جاهزيتها الكاملة للتعامل مع أي سيناريو.

ولفت إلى أنه تم الدفع بكاسحات ألغام إلى المياه الإقليمية، تحسبًا لأي محاولات إيرانية لتفخيخ مضيق هرمز أو استهداف السفن الأمريكية عبر عمليات تفجير أو تخريب مباشر.

وأوضح أن هذه التحركات تظهر بوضوح مستوى الاستعداد الأمريكي، وتؤكد أن واشنطن مستعدة لتحرير المضيق إن لزم الأمر، حتى وإن كان ذلك بتكلفة عالية أو بوقوع بعض الخسائر.

وختم هاني سليمان تصريحاته بالتأكيد على أن الجانب الإيراني يدرك حجم الجاهزية الأمريكية، لكن مع التصعيد، قد لا يكون هناك توازن في المواجهة.

وأضاف أن الأمور قد تؤدي في النهاية إلى تدخل أمريكي لتحرير مضيق هرمز، وإن كان ذلك بتكلفة، مشددًا على أن إيران ستفكر جيدًا في حسابات الرد ومستوى التهديد والتصعيد مع الجانب الأمريكي.