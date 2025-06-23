الكرملين: الهجمات الأمريكية على إيران تصعيد غير مسبوق وتهدد الاستقرار الإقليمي والدولي

أفادت قناة القاهرة الإخبارية، نقلًا عن بيان رسمي للكرملين، أن روسيا اعتبرت الهجمات الأمريكية الأخيرة على إيران تصعيدًا غير مسبوق في المنطقة، محذّرة من عواقب سلبية واسعة النطاق قد تؤثر بشكل مباشر على الأمن الإقليمي والدولي.

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روسيا تُبدي قلقًا بالغًا وتدعو لضبط النفس

وجاء في البيان أن موسكو تتابع بقلق بالغ تطورات الأوضاع، في ظل تصاعد التوترات بين الولايات المتحدة وإيران، مشيرة إلى أن مثل هذه التحركات قد تُفاقم من حالة عدم الاستقرار التي تشهدها المنطقة.

ودعا الكرملين جميع الأطراف المعنية إلى ممارسة أقصى درجات ضبط النفس، وتجنّب أي خطوات قد تؤدي إلى الانزلاق نحو مواجهة عسكرية مفتوحة، مطالبًا بضرورة العودة إلى قنوات الحوار والدبلوماسية.