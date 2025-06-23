ملك الأردن يحذر من تداعيات التصعيد الإقليمي ويدعو لضبط النفس والعودة للمفاوضات

أفادت قناة القاهرة الإخبارية أن الملك عبد الله الثاني، ملك المملكة الأردنية الهاشمية، أكد في تصريحات له اليوم على ضرورة التواصل مع جميع الأطراف المعنية في المنطقة، بهدف ضبط النفس واحتواء التصعيد المتصاعد، والدفع مجددًا نحو مسار التفاوض والحلول السياسية.

مصر والأردن يحذران من انزلاق المنطقة لمزيد من الفوضى بسبب التصعيد الإسرائيلي الأردن يرصد سقوط 100 مقذوف وشظية منذ بداية التصعيد بين إيران وإسرائيل طائرة مسيرة مفخخة تسقط في الأردن والجيش يكشف تفاصيل الحادث

ملك الأردن: التصعيد يهدد استقرار المنطقة بأكملها

وشدد العاهل الأردني على أن استمرار التصعيد العسكري والسياسي في المنطقة يُشكل تهديدًا مباشرًا لأمن واستقرار الشرق الأوسط بأسره، داعيًا المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته والعمل على وقف التوترات المتزايدة، حفاظًا على استقرار الدول والشعوب.

وأكد أن الأردن يُجري اتصالات دبلوماسية مكثفة مع الأطراف الإقليمية والدولية المعنية، في محاولة لنزع فتيل الأزمة، ومنع انزلاق الأوضاع نحو صراع مفتوح.

الحرس الثوري الإيراني: استخدمنا صاروخ "خيبر" في القصف الأخير

وفي تطور ميداني لافت، أعلن الحرس الثوري الإيراني أن قواته استخدمت خلال القصف الأخير صاروخ "خيبر" الباليستي متعدّد الرؤوس، وهو أحد أحدث منظومات الأسلحة الإيرانية بعيدة المدى.