شبورة مائية وارتفاع نسب الرطوبة.. حالة الطقس المتوقعة حتى نهاية الأسبوع

أكد الدكتور محمود القياتي، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، أن الإرتفاع فى درجات الحرارة بمعدل درجتين إلى ثلاث درجات، يكون نتيجة ارتفاع نسب الرطوبة التي تزيد الإحساس بدرجات الحرارة.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “صباح الخير يا مصر” المذاع عبر فضائية “الأولي”، أننا رسميا فى فصل الصيف، وبالتالي يتم ملاحظة زيادة نسب الرطوبة، موضحا أن درجات الحرارة طوال هذا الأسبوع تتراوح ما بين ال35 إلى 36 درجة مئوية التي يتم قياسها فى الجو، وتصل إلى 37 إلى 38 للمحسوسة بالنسبة للقاهرة ومحافظات الوجه البحري.

وتابع أن درجة الحرارة المحسوسة على السواحل الشمالية تصل إلى 31 درجة، والأجواء ما بين الحارة إلى شديدة الحرارة خلال ساعات النهار، مائلة للحرارة على السواحل الشمالية، معتدلة خلال ساعات الليل، لافتا إلى وجود شبورة مائية خفيفة خلال ساعات الصباح.