ظاهرة جوية تستمر 4 ساعات غدًا والأرصاد تحذر

يبحث الكثير عن حالة الطقس غدا الاثنين ، حيث يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود ، طقس شديد الحرارة نهارا على أغلب الأنحاء مائل للحرارة رطب على السواحل الشمالية..بينما يسود طقس معتدل الحرارة ليلا على أغلب الأنحاء.

حالة الطقس غدا

وعن الظواهر الجوية تتكون شبورة مائية صباحا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية، وتنشط رياح على كافة الأنحاء على فترات متقطعة، تستمر 4 ساعات بداية من 4 صباحًا.

وحذرت الأرصاد من القيادة بسرعة، مشددة على ضرورة القيادة بهدوء واتباع تعليمات المرور.

كما يتسبب ارتفاع نسب الرطوبة في زيادة الاحساس بدرجات الحرارة بمعدل 2- 3درجات مئوية.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج من مترين إلى 3 أمتار والرياح شمالية غربية.

وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج من 1.5 متر إلى 2.5 متر والرياح شمالية غربية.

درجات الحرارة المتوقعة غدا:

المدينة العظمى الصغرى

القاهرة 35 23

العاصمة الإدارية 36 22

6 أكتوبر 36 22

بنها 35 23

دمنهور 33 23

وادي النطرون 36 23

كفر الشيخ 33 21

المنصورة 34 22

الزقازيق 36 23

شبين الكوم 34 23

طنطا 34 22

دمياط 31 23

بورسعيد 30 24

الإسماعيلية 36 22

السويس 35 23

العريش 31 20

رفح 30 21

رأس سدر 37 23

نخل 35 18

كاترين 33 14

الطور 35 26

طابا 32 23

شرم الشيخ 37 27

الإسكندرية 28 20

العلمين 27 21

مطروح 28 21

السلوم 29 20

سيوة 37 23

رأس غارب 38 27

الغردقة 36 27

سفاجا 37 27

مرسى علم 36 26

شلاتين 36 27

حلايب 35 29

أبو رماد 36 29

رأس حدربة 35 28

الفيوم 36 22

بني سويف 36 22

المنيا 37 23

أسيوط 37 22

سوهاج 38 23

قنا 40 25

الأقصر 41 26

أسوان 41 27

الوادي الجديد 41 23

أبوسمبل 40 25