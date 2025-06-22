تحذير عاجل من الأرصاد عن تحول مفاجيء في طقس الساعات المقبلة

عرضت قناة العربية، تقريرا مفصلا عن حالة الطقس في مصر خلال الساعات المقبلة، متضمنا بيان هيئة الأرصاد الجوية عن طقس غدا الاثنين في مصر.

ويتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود غدًا طقس شديد الحرارة نهارًا على أغلب الأنحاء، بينما يكون مائلًا للحرارة والرطوبة على السواحل الشمالية، أما ليلاً فتتحسن الأجواء ليصبح الطقس معتدل الحرارة على أغلب المناطق، ما يميز الغد هو ظهور شبورة مائية خفيفة في الصباح على الطرق القريبة من المسطحات المائية، إلى جانب نشاط الرياح المتقطع.

درجات الحرارة المتوقعة في مصر

تشير التوقعات إلى أن الطقس سيشهد تفاوتًا في درجات الحرارة بين النهار والليل، حيث تصل العظمى في بعض المحافظات إلى 40 درجة مئوية أو أكثر، مثل قنا والأقصر، ويُتوقع الآتي:

القاهرة: درجة الحرارة العظمى 35، والصغرى 23

الإسكندرية: درجة الحرارة العظمى 28، والصغرى 20

أسوان: درجة الحرارة العظمى 41، والصغرى 27

شرم الشيخ: درجة الحرارة العظمى 37، والصغرى 27

بالمقابل، تكون الأجواء أكثر اعتدالاً على السواحل الشمالية مثل مطروح ودمياط، حيث تُسجل درجات الحرارة العظمى مستويات تقارب 30 درجة مئوية، في حين تنخفض الصغرى إلى العشرينات في الليل، وهو ما يُشعر السكان بفرق ملحوظ بين النهار والفترات المسائية.

تفاصيل الظواهر الجوية وحالة الرياح

حسب خبراء الأرصاد، يصاحب طقس الغد عدة ظواهر مميزة، حيث تظهر شبورة مائية في بعض المناطق والزراعات صباحًا، وهو ما قد يحد من مستوى الرؤية الأفقية لبعض السائقين والمارة، كما تظهر توقعات حول نشاط الرياح على فترات متقطعة، مما يُشعر بالانتعاش خاصة خلال المساء، وبالنسبة لحالة البحرين الأحمر والمتوسط:

البحر الحالة ارتفاع الموج اتجاه الرياح

المتوسط معتدل إلى مضطرب من مترين إلى 3 أمتار شمالية غربية

الأحمر معتدل إلى مضطرب 1.5 إلى 2.5 متر شمالية غربية

هذه الظروف الجوية تجعل السباحة ورحلات الصيد غير مثالية خلال فترات موجات الرياح النشطة، لذا يُفضل لمرتادي البحرين المتابعة المستمرة لتوقعات الطقس.

طقس

على الصعيد العربي، تُسجل بعض الدول ارتفاعات ملحوظة مثل الرياض والكويت، حيث تبلغ الحرارة 44 و47 درجة مئوية على التوالي، في حين تكون الأجواء أكثر اعتدالًا في بيروت ذات الـ29 درجة مئوية. إليكم مقارنة بين بعض المدن الكبرى في العالم العربي:

الدوحة: 45 درجة مئوية نهارًا

دمشق: 35 درجة نهارًا و19 درجة ليلاً

صنعاء: أجواء باردة نسبيًا بـ30 درجة نهارًا و15 ليلاً

أما دول العالم فتشهد تنوعًا كبيرًا، حيث تكون موسكو الأكثر برودة نهارًا (19 درجة فقط)، بينما تصل نيويورك وواشنطن إلى مستويات مرتفعة بـ36 و38 درجة.

يُنصح بارتداء ملابس خفيفة خلال النهار وشرب كمية كافية من المياه لتجنب الإجهاد الحراري أو الجفاف، خاصة مع الارتفاع الشديد لدرجات الحرارة نهارًا.