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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

تعرف على اخر تطورات ملفات النظافة وحقوق الإنسان وخدمة المواطنين بدمياط

نائب محافظ دمياط
نائب محافظ دمياط

عقدت المهندسة شيماء الصديق، نائب محافظ دمياط، اجتماعًا موسعًا بمقر الديوان العام، لمتابعة سير العمل بعدد من الملفات الخدمية والإنسانية، بحضور  محمود فايد، مدير مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة، وعز نور الدين، مدير وحدة حقوق الإنسان، ومنى عبدالهادي، مدير إدارة خدمة المواطنين.

وخلال الاجتماع، ناقشت "نائب المحافظ" مشكلة إلقاء القمامة في نهر النيل، مؤكدة على ضرورة تكثيف حملات التوعية والتشديد على الكافيهات والمواطنين بعدم إلقاء المخلفات بالنهر، مع أهمية وضع صناديق جمع القمامة بشكل كافٍ ومنظم لضمان رفع المخلفات بشكل دوري، حفاظًا على نظافة النيل وحمايته من التلوث.

وفي إطار متابعة ملف النظافة العامة، ناقشت نائب المحافظ كذلك مشكلة الكلاب الضالة المنتشرة في بعض الشوارع، مؤكدة على دراسة الوضع الحالي واتخاذ الإجراءات اللازمة للتعامل مع هذه الظاهرة بما يضمن سلامة المواطنين.

كما استعرضت موقف الشكاوى المقدمة من المواطنين، وآليات التعامل معها، وأبرز المشكلات التي واجهت المواطنين خلال الفترات الماضية وسبل معالجتها، مشددة على أهمية سرعة الاستجابة وحسن التعامل مع شكاوى المواطنين بما يضمن رفع مستوى جودة الخدمات المقدمة.

واختتمت الاجتماع بمتابعة آخر التطورات في ملف حقوق الإنسان، أكدت على أهمية مواصلة العمل لضمان حقوق المواطنين وتعزيز مبادئ حقوق الإنسان على كافة المستويات وأهمية رفع الوعي لديهم حيث وجهت بتجهيز ندوات توعية بكافة المجالات بالتنسيق مع جهات الاختصاص.

دمياط محافظ دمياط نائب محافظ القمامه

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