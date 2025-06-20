مكافحة نواقل الأمراض في مدينة رأس البر لحماية الصحة العامة

أجرى فريق عمل ناقلات الأمراض، أعمال المكافحة اليومية للحشرات والقوارض، (مكافحة جوية وأرضية) في مدينة رأس البر.

وتؤكد مديرية الشئون الصحية بدمياط، استمرار جهودها المكثفة لحماية المواطنين والارتقاء بمستوى البيئة الصحية.

جاء ذلك، في إطار توجيهات الدكتور خالد عبد الغفار نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، وتحت إشراف وتوجيهات الدكتور محمد بدران وكيل وزارة الصحة بدمياط، والدكتورة هدى كراوية مدير الإدارة العامة للأمراض المتوطنة، ومتابعة وإشراف المهندسة إيمان الزيني، مدير إدارة مكافحة ناقلات الأمراض وبمناسبة بدء الموسم الصيفي.