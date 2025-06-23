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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

إيران: لا يوجد تلوث إشعاعي في أعقاب قصف المنشآت النووية

أرشيفية
أرشيفية
منار عبد العظيم

أكدت الحكومة الإيرانية، في بيان رسمي نقلته بشكل عاجل قناة "القاهرة الإخبارية"، أن التقارير الأولية تشير إلى عدم حدوث أي تلوث إشعاعي نتيجة القصف الذي استهدف عددًا من المنشآت النووية داخل البلاد خلال الساعات الماضية.

طهران: الأضرار مادية فقط ولا خطر على البيئة

وأوضحت السلطات الإيرانية أن الأضرار التي لحقت بالمنشآت اقتصرت على البنية التحتية، ولم تُسجَّل حتى الآن أي مؤشرات على تسرب إشعاعي أو تهديد مباشر للبيئة أو صحة السكان.

وأضاف البيان أن المعلومات المتاحة حتى الآن تُظهر أن المنظومات الوقائية والتأمينية داخل المنشآت النووية تعاملت مع الهجوم بكفاءة، ما ساعد في احتواء الأثر ومنع أي عواقب كارثية.

مراقبة مستمرة للوضع وتأكيدات بالجاهزية

وأشارت الجهات المختصة في طهران إلى أنها تواصل مراقبة الوضع بدقة من خلال فرق فنية ومتخصصة، لضمان استمرار السلامة الإشعاعية في محيط المنشآت، واتخاذ التدابير اللازمة إذا استجد أي تهديد.

وأكدت الحكومة الإيرانية أنها ترفع مستوى الجاهزية في المواقع الحساسة وتنسّق مع الجهات المعنية داخليًا ودوليًا لضمان الشفافية وتبادل المعلومات حول الوضع الراهن.

إيران إسرائيل الحرب بين إيران وإسرائيل

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