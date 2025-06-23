القاهرة تدين تفجير كنيسة مار إلياس بدمشق.. وتدعو لتكاتف دولي ضد الإرهاب

أفادت قناة "إكسترا نيوز" في نبأ عاجل، أن جمهورية مصر العربية أدانت بشدة التفجير الإرهابي الذي استهدف كنيسة مار إلياس في العاصمة السورية دمشق.

تكاتف الجهود الإقليمية والدولية لمواجهة خطر الإرهاب

وأكدت مصر، في بيان صادر عن وزارة الخارجية، على ضرورة تكاتف الجهود الإقليمية والدولية لمواجهة خطر الإرهاب، مشددة على أهمية تجفيف منابع تمويله والتصدي لكافة الأعمال الإجرامية التي تستهدف زعزعة الأمن والاستقرار في المنطقة.

وشددت القاهرة على تضامنها الكامل مع الحكومة والشعب السوري الشقيق في هذا الظرف الأليم، مجددة التأكيد على موقفها الثابت من رفض جميع أشكال العنف والإرهاب.