قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
إيران: إسرائيل تغتال العالم النووي رضا صديقي قبل ساعات من بدء هدنة ترامب
طقس اليوم | الأرصاد تحذر من ظاهرة على الطرق
مركز فيينا لنزع السلاح: رفع إيران مستوى تخصيب اليورانيوم لـ 60% خطوة سياسية لا تكتيكية
أذكار الصباح مكتوبة.. حصن المسلم الذي يحفظه من الشرور
شوط أول - الأهلي يتقدم على بورتو البرتغالي 2-1 في كأس العالم للأندية
إنتر ميامي يتقدم على بالميراس بهدف نظيف في الشوط الأول ويصعب فرص الأهلي
وسام أبو علي يضيف الهدف الثاني لـ الأهلي أمام بورتو البرتغالي
بورتو يسجل هدف التعادل أمام الأهلي في كأس العالم للأندية
يارب.. إمام عاشور يدعم الأهلي في مباراته أمام بورتو البرتغالي
وسام أبو علي يسجل أول أهداف الأهلي في المونديال أمام بورتو البرتغالي
بعد إعلان هدنة ترامب.. وقوع أضخم انفجارات في طهران منذ بدء الحرب الإسرائيلية
إسرائيل: القوات الجوية بدأت موجة من الهجمات على أهداف عسكرية في طهران
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

طقس اليوم | الأرصاد تحذر من ظاهرة على الطرق

طقس اليوم
طقس اليوم
قسم الأخبار

يبحث كثير من المسافرين عن حالة الطقس، اليوم الثلاثاء؛ لمعرفة درجات الحرارة والظواهر الجوية، من أجل قيادة أمنة خاصة في ساعات الصباح الباكر.

ويستعرض “صدى البلد”، أبرز ما جاء من بيان هيئة الأرصاد الجوية، والتي تنفد فيه تفاصيل حالة طقس اليوم الثلاثاء، لتكون خريطة استرشادية للمسافرين.

وأعلنت هيئة الأرصاد الجوية، عن طقس حار إلى شديد الحرارة غدا الثلاثاء، رطب على أغلب الأنحاء، مائل للحرارة رطب على السواحل الشمالية معتدل الحرارة ليلا وفي الصباح الباكر.

طقس اليوم 

أفادت هيئة الأرصاد الجوية، بأن طقس اليوم الثلاثاء، سيشهد شبورة مائية من 4 إلى 8 صباحا، قد تكون كثيفة أحيانا على مناطق من السواحل الشمالية والوجه البحرى والقاهرة الكبري ومدن القناة ووسط سيناء.

درجات الحرارة في القاهرة والإسكندرية وباقي المحافظات

المدينة / العظمى / الصغرى

القاهرة 35 23

العاصمة الإدارية 36 22

6 أكتوبر 36 21

بنهــــا 35 22

دمنهور 33 21

وادي النطرون 36 21

كفر الشيخ 34 22

المنصورة 34 22

الزقازيق 36 23

شبين الكوم 34 23

طنطا 34 22

دمياط 31 23
بورسعيد 30 24

الإسماعيلية 36 21

السويس 36 22

العريش 32 21

رفح 31 20

رأس سدر 37 23

نخل 35 18

كاترين 33 15

الطور 33 25

طابا 32 21

شرم الشيخ 39 28

الإسكندرية 30 21

العلمين 28 22

مطروح 28 22

السلوم 30 21

سيوة 35 22

رأس غارب 35 25

الغردقة 37 28

سفاجا 37 27

مرسى علم 38 28

شلاتين 36 26

حلايب 34 27

أبو رماد 36 26

رأس حدربة 33 28

الفيوم 35 22

بني سويف 36 22

المنيا 36 21

أسيوط 37 22

سوهاج 38 23

قنا 41 27

الأقصر 40 26

أسوان 40 27

الوادي الجديد 40 25

أبو سمبل 41 24
 

درجات الحرارة في المدن والعواصم العربية

العظمى الصغرى

مكة 42 31

المدينة 42 28

الرياض 43 30

المنامة 40 34

أبو ظبي 39 31

الدوحة 45 35

الكويت 47 32

دمشق 36 20

بيروت 29 25

عمان 32 19

القدس 30 18

غزة 29 23

بغداد 43 30

مسقط 38 35

صنعاء 30 15

الخرطوم 42 28

طرابلس 30 22

تونس 35 22

الجزائر 30 22

الرباط 25 17

نواكشوط 30 21

الطقس حالة الطقس الطقس اليوم درجات الحرارة هيئة الأرصاد الجوية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

200 جنيه دفعة واحدة.. سعر الذهب يخالف التوقعات وعيار 21 مفاجأة

200 جنيه دفعة واحدة.. سعر الذهب يخالف التوقعات وعيار 21 مفاجأة

«جوج وماجوج» وعلاقتهما بحرب إيران.

«جوج وماجوج» وعلاقتهما بحرب إيران.. هل اقتربت الساعة؟ الأزهر يكشف أسرار «النبوءات»

مصر للطيران

مصر للطيران تلغي جميع رحلاتها المتجهة إلى عواصم الدول الخليجية الشقيقة

طائرة درون

أول تعليق رسمي من جامعة القاهرة بشأن سقوط طائرة درون أمام كلية التجارة

الخارجية القطرية

اختراق الأجواء.. أول تعليق من قطر على استهداف إيران قاعدة العديد الأمريكية

ليندا

حبس الراقصة ليندا 4 أيام في تهمة التحريض على الفسق والفجور

الحرب بين إيران وإسرائيل

أبرزها نبوءة "جوج وماجوج".. مرصد الأزهر يحذّر من التلاعب بالنصوص لخدمة أجندات الكيان

3 حالات يحق فيها للمالك طرد المستأجر بقانون الإيجار القديم

3 حالات يحق فيها للمالك طرد المستأجر بقانون الإيجار القديم

ترشيحاتنا

ضياء رشوان

ضياء رشوان: مرور 12 عامًا أثبت القيمة التاريخية لثورة 30 يونيو في إنقاذ مصر من مصير دول حولنا

البابا تواضروس

في اتصال هاتفي.. البابا تواضروس يعزي بطريرك أنطاكية للروم الأرثوذكس في ضحايا الهجوم على كنيسة مار إيلياس

البابا تواضروس

البابا تواضروس الثاني يستقبل مجموعتين من شباب من أمريكا وكندا

بالصور

أغرب عصير لعلاج التهاب المعدة وترطيب الجسم فى الحر .. اكتشفه

التهاب المعدة
التهاب المعدة
التهاب المعدة

تنبيه للنساء والبنات.. اعرفي أسباب انخفاض الدورة الشهرية وطرق علاجها

اضطرابات الدورة الشهرية
اضطرابات الدورة الشهرية
اضطرابات الدورة الشهرية

خضار الصيف .. 10 فوائد تحصل عليها عند تناول البامية

فوائد البامية
فوائد البامية
فوائد البامية

لن تتوقع علاقة المانجا بمرض السكر

المانجو
المانجو
المانجو

فيديو

خبيرة الأبراج والتاروت منى أحمد

خسارة الأهلي من بورتو .. خبيرة تاروت تتوقع نتيجة المباراة

وائل كفوري

معجب يفاجئ وائل كفوري بحفل دبي.. شاهد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. جمال القليوبي

د. جمال القليوبي يكتب: النووي خارج إيران.. وإسرائيل تستنجد بترامب

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: ثورة 30 يونيو .. انتفاضة شعب أنقذت الوطن

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: الحرب الإيرانية - الإسرائيلية.. الأسوأ لم يأتِ بعد

د. هشام فريد - الأمين العام لائتلاف الجاليات المصرية في أوروبا

د. هشام فريد يكتب: هل اتفقت أمريكا مع إيران على نتنياهو بعد أن أصبح عبئًا عليها !؟

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: مصر.. الملاذ الآمن في زمن التحديات الجيوسياسية

المزيد