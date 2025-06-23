طقس الثلاثاء| الأرصاد تحذر من الحرارة والشبورة

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، عن طقس حار إلى شديد الحرارة غدا الثلاثاء رطب على أغلب الأنحاء، مائل للحرارة رطب على السواحل الشمالية معتدل الحرارة ليلا وفى الصباح الباكر.



أفادت هيئة الأرصاد الجوية، أن طقس غدا الثلاثاء سيشهد شبورة مائية من 4 إلى 8 صباحا، قد تكون كثيفة أحيانا على مناطق من السواحل الشمالية والوجه البحرى والقاهرة البكبري ومدن القناة ووسط سيناء.

طقس الثلاثاء



درجات الحرارة في القاهرة والإسكندرية وبقية المحافظات

المدينة العظمى الصغرى

القاهرة 35 23

العاصمة الإدارية 36 22

6 أكتوبر 36 21

بنهــــا 35 22

دمنهور 33 21

وادي النطرون 36 21

كفر الشيخ 34 22

المنصورة 34 22

الزقازيق 36 23

شبين الكوم 34 23

طنطا 34 22

دمياط 31 23

بورسعيد 30 24

الإسماعيلية 36 21

السويس 36 22

العريش 32 21

رفح 31 20

رأس سدر 37 23

نخل 35 18

كاترين 33 15

الطور 33 25

طابا 32 21

شرم الشيخ 39 28

الإسكندرية 30 21

العلمين 28 22

مطروح 28 22

السلوم 30 21

سيوة 35 22

رأس غارب 35 25

الغردقة 37 28

سفاجا 37 27

مرسى علم 38 28

شلاتين 36 26

حلايب 34 27

أبو رماد 36 26

رأس حدربة 33 28

الفيوم 35 22

بني سويف 36 22

المنيا 36 21

أسيوط 37 22

سوهاج 38 23

قنا 41 27

الأقصر 40 26

أسوان 40 27

الوادي الجديد 40 25

أبو سمبل 41 24

درجات الحرارة في المدن والعواصم العربية

العظمى الصغرى

مكة 42 31

المدينة 42 28

الرياض 43 30

المنامة 40 34

أبو ظبي 39 31

الدوحة 45 35

الكويت 47 32

دمشق 36 20

بيروت 29 25

عمان 32 19

القدس 30 18

غزة 29 23

بغداد 43 30

مسقط 38 35

صنعاء 30 15

الخرطوم 42 28

طرابلس 30 22

تونس 35 22

الجزائر 30 22

الرباط 25 17

نواكشوط 30 21

