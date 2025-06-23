قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
هل ما يحدث من فتن يعتبر نهاية الإسلام؟.. الشيخ خالد الجندي يرد
ماذا كان يقول النبي عند كل مساء؟ اعرف التسابيح النبوية
صافرات الإنذار تدوي في 3 دول عربية خلال الرد الإيراني على أمريكا
الحكومة تعلن الاستعداد لـ كل السيناريوهات المحتملة للحرب الإيرانية الإسرائيلية
طهران ترد على واشنطن.. 10 صواريخ إيرانية تنطلق تجاه القواعد الامريكية بقطر
بث مباشر | أحمد موسى يكشف تطورات ضرب القواعد الأمريكية بالشرق الأوسط
المدير الفني لـ الأهلي: نريد مواجهة أفضل أمام بورتو
تهديدات إيرانية.. صفارات الإنذار تدوي في البحرين
مانويل جوزيه يكشف المستور: كنت ههرب من الأهلي في أول يوم
طقس الثلاثاء| الأرصاد تحذر من الحرارة والشبورة
رصد إشارات حرارية صادرة من منشأة "فوردو" النووية.. ما القصة؟
تخفي مرضا خسيسا | حسام موافي: لا تتجاهل حرقة البول.. فيديو
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

طقس الثلاثاء| الأرصاد تحذر من الحرارة والشبورة

الأرصاد
الأرصاد
قسم الأخبار

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، عن طقس حار إلى شديد الحرارة غدا الثلاثاء رطب على أغلب الأنحاء، مائل للحرارة رطب على السواحل الشمالية معتدل الحرارة ليلا وفى الصباح الباكر.


أفادت هيئة الأرصاد الجوية، أن طقس غدا الثلاثاء سيشهد شبورة مائية من 4 إلى 8 صباحا، قد تكون كثيفة أحيانا على مناطق من السواحل الشمالية والوجه البحرى والقاهرة البكبري ومدن القناة ووسط سيناء.

طقس الثلاثاء 


درجات الحرارة في القاهرة والإسكندرية وبقية المحافظات
المدينة العظمى الصغرى

القاهرة 35 23

العاصمة الإدارية 36 22

6 أكتوبر 36 21

بنهــــا 35 22

دمنهور 33 21

وادي النطرون 36 21

كفر الشيخ 34 22

المنصورة 34 22

الزقازيق 36 23

شبين الكوم 34 23

طنطا 34 22

دمياط 31 23
بورسعيد 30 24

الإسماعيلية 36 21

السويس 36 22

العريش 32 21

رفح 31 20

رأس سدر 37 23

نخل 35 18

كاترين 33 15

الطور 33 25

طابا 32 21

شرم الشيخ 39 28

الإسكندرية 30 21

العلمين 28 22

مطروح 28 22

السلوم 30 21

سيوة 35 22

رأس غارب 35 25

الغردقة 37 28

سفاجا 37 27

مرسى علم 38 28

شلاتين 36 26

حلايب 34 27

أبو رماد 36 26

رأس حدربة 33 28

الفيوم 35 22

بني سويف 36 22

المنيا 36 21

أسيوط 37 22

سوهاج 38 23

قنا 41 27

الأقصر 40 26

أسوان 40 27

الوادي الجديد 40 25

أبو سمبل 41 24
درجات الحرارة في المدن والعواصم العربية
العظمى الصغرى

مكة 42 31

المدينة 42 28

الرياض 43 30

المنامة 40 34

أبو ظبي 39 31

الدوحة 45 35

الكويت 47 32

دمشق 36 20

بيروت 29 25

عمان 32 19

القدس 30 18

غزة 29 23

بغداد 43 30

مسقط 38 35

صنعاء 30 15

الخرطوم 42 28

طرابلس 30 22

تونس 35 22

الجزائر 30 22

الرباط 25 17

نواكشوط 30 21
 

الأرصاد هيئة الأرصاد الجوية هيئة الأرصاد طقس طقس الثلاثاء

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

درون

تفاصيل سقوط طائرة "درون" أمام جامعة القاهرة

طفل ياسين بالبحيرة

تأجيل استئناف المتهم في قضية تلميذ دمنهور على حكم المؤبد لجلسة 21 يوليو

حادث التجمع

بسيارتها.. سيدة تطيح بـ أسرة كاملة داخل حديقة بحي النرجس في التجمع| صور

نتيجة الصف الثالث الإعدادي برقم الجلوس

نتيجة الصف الثالث الإعدادي برقم الجلوس جميع المحافظات .. رابط مباشر ومجاني

200 جنيه دفعة واحدة.. سعر الذهب يخالف التوقعات وعيار 21 مفاجأة

200 جنيه دفعة واحدة.. سعر الذهب يخالف التوقعات وعيار 21 مفاجأة

اجازة

مفاجأة للموظفين بإجازة رأس السنة الهجرية و 30 يونيو

أرشيفية

الديوان الملكي يعلن وفاة الأمير فيصل بن خالد بن سعود

أرشيفية

زلزال بقوة تقترب من الـ6 درجات ريختر يضرب أمريكا

ترشيحاتنا

سامبدوريا

بعد شغب جماهيري.. بقاء سامبدوريا في الدوري الإيطالي بفوزه على ساليرنيتانا

الزي الرسمي الزمالك

3 ملايين دولار.. تكلفة الزي الرسمي لنادي الزمالك

المنتخب السعودي

إنجاز تاريخي للمنتخب السعودي في أول ظهور له بالكأس الذهبية 2025

بالصور

تخفي مرضا خسيسا | حسام موافي: لا تتجاهل حرقة البول.. فيديو

«مرض خسيس» حسام موافي يحذر من تجاهل علامة خطيرة عند التبول فيديو
«مرض خسيس» حسام موافي يحذر من تجاهل علامة خطيرة عند التبول فيديو
«مرض خسيس» حسام موافي يحذر من تجاهل علامة خطيرة عند التبول فيديو

دليلك لتجنب الطفح الحراري.. كيف تحمي نفسك من الأمراض الجلدية في الصيف؟

كيف تحمي نفسك من الأمراض الجلدية في الصيف؟
كيف تحمي نفسك من الأمراض الجلدية في الصيف؟
كيف تحمي نفسك من الأمراض الجلدية في الصيف؟

من المطبخ إلى السوق… سر نجاح ألواح الشوكولاتة والكراميل بالفول السوداني

ألواح الشوكولاتة المحشوة بالكراميل والفول السوداني
ألواح الشوكولاتة المحشوة بالكراميل والفول السوداني
ألواح الشوكولاتة المحشوة بالكراميل والفول السوداني

في 30 دقيقة فقط.. طريقة عمل الحريرة المغربية في حلة الضغط

طريقة عمل الحريرة المغربية
طريقة عمل الحريرة المغربية
طريقة عمل الحريرة المغربية

فيديو

محمد رمضان

الجو حلو.. محمد رمضان يكشف موعد طرح أحدث أغانيه

عودة جوري بكر لطليقها

بالصدفة.. تبادل العتاب ينهي خلافات جوري بكر وطليقها رسميا في الساحل

نانسي عجرم

نانسي عجرم تتعرض لموقف صعب في حفلها الأخير بسبب معجب.. ماذا حدث؟

استديو رقص رانيا يوسف

رانيا يوسف تفاجئ جمهورها بافتتاح ستوديو رقص في دبي .. ونيولوك جريء

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: ثورة 30 يونيو .. انتفاضة شعب أنقذت الوطن

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: الحرب الإيرانية - الإسرائيلية.. الأسوأ لم يأتِ بعد

د. هشام فريد - الأمين العام لائتلاف الجاليات المصرية في أوروبا

د. هشام فريد يكتب: هل اتفقت أمريكا مع إيران على نتنياهو بعد أن أصبح عبئًا عليها !؟

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: مصر.. الملاذ الآمن في زمن التحديات الجيوسياسية

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: قصف تل أبيب

المزيد