حالة الطقس غدا .. الأرصاد تحذر من حر شديد في جنوب سيناء

حالة الطقس غدا .. توقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود غدًا الثلاثاء طقس حار نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري مائل للحرارة على السواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد، معتدل ليلًا على أغلب الأنحاء.

كما توقع خبراء الأرصاد أن يكون هناك شبورة مائية صباحًا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية قد تكون كثيفة أحيانًا على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري ومدن القناة والسواحل الشمالية ووسط سيناء، مع نشاط للرياح على أغلب الأنحاء على فترات متقطعة.

اقرأ أيضًا:

حالة البحر المتوسط

بالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون معتدلة وارتفاع الموج فيه يتراوح ما بين 1.5 إلى 2 متر والرياح السطحية شمالية غربية.

حالة البحر الأحمر

أما بالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج فيه يتراوح ما بين 1.5 إلى 2.5 متر والرياح السطحية شمالية غربية.

درجات الحرارة في القاهرة والإسكندرية وبقية المحافظات

المدينة العظمى الصغرى

القاهرة 35 23

العاصمة الإدارية 36 22

6 أكتوبر 36 21

بنهــــا 35 22

دمنهور 33 21

وادي النطرون 36 21

كفر الشيخ 34 22

المنصورة 34 22

الزقازيق 36 23

شبين الكوم 34 23

طنطا 34 22

دمياط 31 23

بورسعيد 30 24

الإسماعيلية 36 21

السويس 36 22

العريش 32 21

رفح 31 20

رأس سدر 37 23

نخل 35 18

كاترين 33 15

الطور 33 25

طابا 32 21

شرم الشيخ 39 28

الإسكندرية 30 21

العلمين 28 22

مطروح 28 22

السلوم 30 21

سيوة 35 22

رأس غارب 35 25

الغردقة 37 28

سفاجا 37 27

مرسى علم 38 28

شلاتين 36 26

حلايب 34 27

أبو رماد 36 26

رأس حدربة 33 28

الفيوم 35 22

بني سويف 36 22

المنيا 36 21

أسيوط 37 22

سوهاج 38 23

قنا 41 27

الأقصر 40 26

أسوان 40 27

الوادي الجديد 40 25

أبو سمبل 41 24

درجات الحرارة في المدن والعواصم العربية

العظمى الصغرى

مكة 42 31

المدينة 42 28

الرياض 43 30

المنامة 40 34

أبو ظبي 39 31

الدوحة 45 35

الكويت 47 32

دمشق 36 20

بيروت 29 25

عمان 32 19

القدس 30 18

غزة 29 23

بغداد 43 30

مسقط 38 35

صنعاء 30 15

الخرطوم 42 28

طرابلس 30 22

تونس 35 22

الجزائر 30 22

الرباط 25 17

نواكشوط 30 21

درجات الحرارة في مدن وعواصم العالم

العظمى الصغرى

أنقرة 31 12

إسطنبول 32 20

إسلام آباد 38 28

نيودلهي 36 28

جاكرتا 33 24

بكين 40 22

كوالالمبور 35 25

طوكيو 31 24

أثينا 34 21

روما 34 20

باريس 30 17

مدريد 35 19

برلين 25 16

لندن 24 16

مونتريال 33 20

موسكو 21 12

نيويورك 37 27

واشنطن 39 27

أديس أبابا 23 12