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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

قرارات صارمة من الفيفا لمواجهة حالات الطقس في مونديال الأندية

فيفا
فيفا
علا محمد

كشف الإعلامي أحمد عبد الباسط قرارات صارمة من الفيفا لمواجهة حالات الطقس في مونديال الأندية.

وكتب أحمد عبد الباسط :"فيفا يقرر ويخطر كل الأندية المشاركة في المونديال.. في حال إيقاف أي مباراة للظروف القهرية (حالات الطقس) في الجولة الثالثة يتم فورا إيقاف المباراة المماثلة لها في نفس المجموعة ومعاملتها بالمثل لتطبيق مبدأتكافؤ الفرص".


كشف الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) عن الطاقم التحكيمي الذي سيدير المواجهة المرتقبة بين الهلال السعودي وريد بول سالزبورج النمساوي، والمقررة صباح الإثنين المقبل، ضمن الجولة الثانية من منافسات المجموعة الثامنة ببطولة كأس العالم للأندية 2025 المقامة حاليًا في الولايات المتحدة.

وأسند "فيفا" مهمة قيادة المباراة للحكم البرازيلي ويلتون سامبايو حكمًا للساحة، ويعاونه مواطناه برونو بوشيليا كمساعد أول، وبرونو بيريز كمساعد ثانٍ، فيما يتولى جيان جاكوس مهمة الحكم الرابع.

وتأتي المباراة في توقيت بالغ الأهمية للفريقين، حيث يدخل الهلال اللقاء بعد تعادل ثمين أمام ريال مدريد (1-1) في الجولة الأولى، ويأمل في تحقيق فوزه الأول بالمجموعة لتعزيز آماله في بلوغ الدور ثمن النهائي.

الإعلامي أحمد عبد الباسط الفيفا مونديال الأندية حالات الطقس المونديال

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