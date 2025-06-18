فيفا يكشف عن طاقم تحكيم مواجهة الأهلي وبالميراس في كأس العالم للأندية

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" رسميًا عن أسماء طاقم الحكام المكلف بإدارة المواجهة المرتقبة بين الأهلي المصري وبالميراس البرازيلي، المقرر إقامتها غدًا ضمن منافسات الجولة الثانية لدور المجموعات ببطولة كأس العالم للأندية 2025.

طاقم تحكيم ممباراة الأهلي وبالميراس

وسيقود المباراة تحكيميًا الحكم الإنجليزي أنتوني تايلور كحكم ساحة، ويعاونه على الخطوط كل من مواطنيه جاري بيسويك كمساعد أول، وآدم نون كمساعد ثانٍ، فيما تم تعيين الحكم الإماراتي عمر العلي كحكم رابع للقاء.

طاقم الفار لمباراة الأهلي وبالميراس

وفي غرفة تقنية الفيديو "VAR"، أسندت المهمة إلى الحكم الكرواتي إيفان بيبيك كحكم رئيسي للفيديو، بمساعدة البلجيكي برام فان دريشي كحكم مساعد أول، والألماني باستيان دانكيرت كحكم مساعد ثانٍ في غرفة الفيديو.

وكان الأهلي قد افتتح مشواره في البطولة بالتعادل السلبي أمام إنتر ميامي الأمريكي، في حين انتهت مواجهة بالميراس أمام بورتو البرتغالي بنفس النتيجة، ليبقى الصراع مفتوحًا على بطاقات التأهل قبل مواجهات الجولة الثانية.